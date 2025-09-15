Phụ huynh bức xúc vì phải bỏ việc từ 3h chiều đi đón con

3 tuần nay, chị N.T.H (Cẩm Phả, Quảng Ninh) đều đặn đưa đón con 4 lần/ngày. Trường con chị H. thực hiện quy định học 2 buổi/ngày và nghỉ thứ 7, song không tổ chức bán trú. Vì thế, khoảng 10h30 mỗi sáng và 15h mỗi chiều, chị H. phải xin lãnh đạo về sớm đón con.

"Cả ngày đưa đón con 4 lượt, vất vả không tính, điều quan trọng là không cơ quan nào cho phép người lao động cứ giờ hành chính lại xin nghỉ đi đón con. Lãnh đạo có thể thông cảm cho mình 1, 2 ngày chứ không thể thông cảm mãi.

Tôi đang tích cực tìm người đưa đón theo giờ, ít nhất khoảng 2 năm cho đến khi cháu đủ cứng cáp để tự đi xe đạp đến trường", chị H. chia sẻ.

Phụ huynh đưa con đi học trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Phước Tuần).

Chị M.P.T ở Đông Triều, Quảng Ninh cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo lời chị T., tất cả các trường cấp 2 trên địa bàn huyện Đông Triều cũ đều không có bán trú. Năm 2025-2026 là năm đầu tiên thực hiện học 2 buổi/ngày, do vậy, các trường không chuẩn bị được cơ sở vật chất để tổ chức bán trú theo nhu cầu phụ huynh.

Kết quả là chị T. cũng phải nhờ ông bà nội đưa đón con một ngày 4 lượt.

"Phụ huynh trong lớp con tôi đều kêu trời vì sinh hoạt gia đình xáo trộn. Năm ngoái, con chỉ học nửa buổi, nửa buổi tự học tại nhà. Năm nay, con học 2 buổi, đón con về là lo cơm nước để con kịp ăn uống, ngủ trưa, rồi lại lo nhờ ông bà sang nhà đánh thức con dậy để kịp giờ học buổi chiều.

Cả ngày chỉ canh giờ đưa con đi học, đón con về, không còn tâm trí làm việc", chị T. bức xúc.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, học sinh tiểu học tại Quảng Ninh cũng ra về từ 15h30. So với năm học trước, học sinh về sớm hơn 30 phút, đồng thời không còn học các môn liên kết như kỹ năng sống, toán tư duy, tiếng Anh với người nước ngoài...

"Ngay cả các câu lạc bộ năng khiếu nghệ thuật, thể thao cũng dừng hết", một phụ huynh tại Hạ Long cho hay.

Phóng viên báo Dân trí đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, để tìm hiểu về sự việc. Bà Nguyễn Thị Thuý xác nhận việc học sinh phải tan học vào 15h30 và cho biết các trường đang làm đúng theo Công văn 4567 hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026 của Bộ GD&ĐT.

Theo công văn này, số tiết tối đa các trường được dạy trong 1 ngày là 7 tiết. Do đó, giờ kết thúc buổi chiều không thể sau 15h30 ở tất cả các cấp học phổ thông.

Như các năm học trước, sau 15h30, nếu phụ huynh có nhu cầu thì nhà trường có thể tổ chức các hoạt động giáo dục khác như thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống, ngoại ngữ…

Tuy nhiên, cũng theo hướng dẫn trong Công văn 4567 của Bộ GD&ĐT, các nội dung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM, ngoại ngữ… lại thuộc nội dung giáo dục chính thức của buổi 2. Khi không còn là chương trình sau giờ chính khoá, trường học sẽ không được thu tiền từ phụ huynh như một dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục như trước, theo lý giải của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Bà Nguyễn Thị Thuý cho biết thêm: "Tinh thần chung, chi phí học buổi 2 lấy từ ngân sách nhà nước. Nếu trường chưa có đủ giáo viên, nguồn lực để thực hiện các hoạt động giáo dục của buổi 2 thì có thể thuê ngoài.

Tuy nhiên, hiện chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật để tính giá dịch vụ nếu thuê ngoài. Chúng tôi đang chờ thông tư hướng dẫn với các cơ chế chính sách cụ thể đi kèm để thực hiện đúng quy định”.

Cũng theo bà Thuý, Sở đang chỉ đạo các trường khảo sát nhu cầu của học sinh để xây dựng kế hoạch học buổi 2 tại từng trường, không áp đặt chung một chương trình cho cả tỉnh.

Ngành giáo dục Quảng Ninh đặt mục tiêu, sau khi triển khai học 2 buổi/ngày theo quy định mới, học sinh tiểu học trên toàn tỉnh sẽ không còn bài tập về nhà, không phải mang ba lô, sách vở về nhà từ năm học 2025-2026.

Như phản ánh của báo Dân trí, tình trạng học sinh phải ra về từ 15h30 cũng xảy ra tại Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT TPHCM đã chỉ đạo gấp các trường phải bố trí thêm tiết học thứ 8, không để học sinh phải ra về trước 16h. Theo lãnh đạo Sở, quy định học tối đa 7 tiết/ngày là áp dụng cho chương trình bắt buộc.