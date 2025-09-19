Hà Nội: Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học

Một video trên mạng xã hội dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh nam sinh mặc áo đồng phục túm tóc, đè đầu và quật cô giáo ngã ngay trong lớp học. Xung quanh, cả lớp vẫn đứng nhìn, không ai đứng ra can ngăn.

Theo nhà trường, ngày 16/9, khoảng hơn 15h, khi sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp chủ nhiệm để nhắc nhở học sinh.

Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu, quật cô giáo ngã trong lớp học (Ảnh: Từ clip).

Khi cô giáo đang nhắc nhở thì nhìn thấy em Trịnh Mai Tr., là lớp trưởng, cầm đồ chơi sắc nhọn nên cô yêu cầu học sinh đưa cho cô và nói sẽ tịch thu vì đây là đồ chơi nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường.

Khi nghe được như vậy, học sinh Lê Gia B. đứng lên và yêu cầu cô H. trả lại đồ chơi của mình. Cô giáo H. đã kiên quyết không trả lại, giơ tay cao để xa tầm tay của học sinh B.

Ngay lập tức, bọc sinh B. đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô giáo xuống để giật lại đồ chơi. Khi ấy, lớp trưởng của lớp đã can ngăn sự việc nhưng không được nên đành nhắc các bạn cùng lớp kéo rèm cửa lại để học sinh ngoài hành lang không chứng kiến sự việc.

Sau khi thoát ra khỏi lớp, cô giáo H. đã lên báo cáo Hiệu trưởng nhà trường rồi cùng nhau quay trở lại lớp. Hiệu trưởng đã yêu cầu học sinh B. xin lỗi cô giáo trước tập thể lớp. Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh học sinh B. gồm em Trịnh Mai Tr. và Trần Bảo H. cùng viết tường trình lại sự việc và trả lời câu hỏi: “Tại sao không có động thái can ngăn bạn và giải cứu cô giáo”?

Theo tường trình của hai học sinh này, lúc đó B. rất quá khích, cơ thể to béo nên hai học sinh này không dám can ngăn.

Ngay sau đó, nhà trường đã cho học sinh Gia B. tường trình sự việc và mời phụ huynh học sinh đến làm việc.

Trường THCS Đại Kim, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Mỹ Hà).

16h25 ngày 16/9, ông Lê Văn Lai, bố của học sinh Lê Gia B. đến trường xin lỗi giáo viên và xin phép cho con nghỉ học ngày 17/9 để đi khám sức khoẻ tâm lý.

Sáng 18/9, gia đình học sinh B. có nhắn tin hẹn gặp giáo viên chủ nhiệm để gửi kết quả khám bệnh và cho con vào lớp, song cô giáo chủ nhiệm đang đi trên đường nên không kịp đọc tin nhắn. Gia đình học sinh đã đưa con vào lớp dự học buổi sáng 18/9.

Khoảng 14h ngày 18/9, hai Phó hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã làm việc với gia đình và học sinh B. để giải quyết sự việc.

Tại đây, em B. và gia đình một lần nữa đã nhận lỗi và xin lỗi giáo viên chủ nhiệm, nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm đề xuất hình thức kỉ luật phù với mức độ vi phạm của học sinh.

Gia đình trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân, tạo cơ hội cho con được sửa đổi trở thành người tốt. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất của gia đình em B.

Theo báo cáo của nhà trường, Ban giám hiệu đã gặp giáo viên chủ nhiệm để động viên tinh thần và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường. Khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với giáo viên.

Ngày 19/9, nhà trường đã xử lý giáo dục học sinh và ổn định tinh thần cho giáo viên.

Nhà trường đang nhờ công an phường Định Công can thiệp, điều tra nguồn phát tán clip khi chưa được phép của nhà trường và xử lý theo quy định của pháp luật.