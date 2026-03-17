Phụ huynh là nguyên nhân chính khiến nhiều giáo viên... bỏ nghề

Khảo sát do Association of School and College Leaders (ASCL) thực hiện cho thấy hơn 90% hiệu trưởng và lãnh đạo cấp cao trong trường học từng phải đối mặt với các hành vi “khó chịu” từ phụ huynh, bao gồm những phản hồi thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng. Đáng chú ý, 60% người tham gia khảo sát cho biết họ đã bị chửi bới hoặc đe dọa trong vòng 12 tháng qua.

Tình trạng này đang gây ra những hệ lụy đáng lo ngại. Hơn 3/4 số người tham gia khảo sát thừa nhận hành vi ngày càng căng thẳng của phụ huynh đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của họ.

Các lãnh đạo trường học cho rằng phụ huynh ngày nay dễ phản đối cách nhà trường xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh. Nhiều người thường xuyên tranh cãi về các biện pháp kỷ luật như phạt ở lại sau giờ học hoặc đình chỉ học sinh vì vi phạm nội quy, nghỉ học không phép.

Jo Rowley, Phó hiệu trưởng tại Stafford và Chủ tịch ASCL, nhận định Chính phủ nên ủng hộ một chiến dịch toàn quốc nhằm kêu gọi phụ huynh hợp tác với nhà trường trong việc giáo dục con cái.

Bà dự kiến phát biểu tại hội nghị toàn quốc của ASCL tổ chức ở Liverpool rằng: “Một bộ phận nhỏ phụ huynh, với những kỳ vọng thiếu thực tế và nóng nảy đang làm tiêu tốn thời gian, năng lượng và nguồn lực của nhà trường”.

Dù vậy, bà Rowley cũng nhấn mạnh rằng đa số phụ huynh vẫn hợp tác hiệu quả với giáo viên. Khi có khiếu nại, phụ huynh cần bày tỏ một cách lịch sự và hợp lý để tránh tạo ra xung đột không cần thiết.

Theo bà, một số phụ huynh có thể đang phải đối mặt với áp lực trong cuộc sống cá nhân, dẫn đến những phản ứng căng thẳng. Tuy nhiên, khối lượng công việc và căng thẳng mà các tranh chấp này gây ra đã làm ảnh hưởng đến những học sinh khác, làm suy yếu các chính sách kỷ luật và góp phần khiến nhiều giáo viên rời bỏ nghề.

Các hiệu trưởng giàu kinh nghiệm chia sẻ những “điểm nóng” thường xảy ra khi nhà trường tịch thu điện thoại di động của học sinh. Trong một trường hợp, phụ huynh đã tố cáo nhà trường “ăn cắp tài sản” và dọa gọi cảnh sát. Những tranh cãi gay gắt khác cũng nảy sinh khi nhà trường từ chối cho học sinh nghỉ học giữa kỳ để đi du lịch cùng gia đình.

Gần đây, một xu hướng mới cũng khiến các trường đau đầu. Cụ thể, phụ huynh sử dụng trí tuệ nhân tạo để soạn các đơn khiếu nại dài và mang tính pháp lý, khiến nhà trường mất nhiều thời gian xử lý hơn.

Trong số 1.700 lãnh đạo trường học được khảo sát, 73% cho hay phụ huynh đã sử dụng các yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân (subject access requests) - một quyền pháp lý cho phép cá nhân yêu cầu tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân của họ - theo cách gây khó khăn hoặc quá mức.

Bên cạnh đó, hơn một nửa trong số họ từng đối mặt với các bình luận thù địch hoặc mang tính bôi nhọ từ phụ huynh trên mạng xã hội.