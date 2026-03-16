Vì sao TPHCM khảo sát học sinh lớp 3 của tất cả trường học?

Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động “Đánh giá năng lực học sinh lớp 3 cấp thành phố” trong năm học 2025-2026.

Theo kế hoạch, đối tượng tham gia khảo sát là học sinh lớp 3 của tất cả các trường tiểu học trên địa bàn TPHCM, bao gồm cả trường công lập và ngoài công lập. Riêng học sinh tại các trường có yếu tố nước ngoài và các trường triển khai chương trình theo Nghị định 86 của Chính phủ về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục sẽ không tham gia đợt khảo sát này.

Kỳ khảo sát dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 10/4.

Hoạt động khảo sát được triển khai theo hình thức trực tuyến trên máy tính. Học sinh sẽ thực hiện bài đánh giá ở hai môn Toán và Tiếng Việt. Nội dung bài khảo sát bám sát chương trình giáo dục phổ thông lớp 3 và giới hạn trong phạm vi kiến thức của 25 tuần đầu năm học 2025-2026.

Về cách thức tổ chức, số lớp tham gia khảo sát tại mỗi trường được xác định dựa trên điều kiện cơ sở vật chất của trường, đặc biệt là số lượng phòng máy tính. Theo nguyên tắc, số lớp được chọn tham gia sẽ gấp ba lần số phòng máy hiện có tại trường.

Chẳng hạn, nếu một trường có hai phòng máy tính thì sẽ có sáu lớp được lựa chọn để tham gia khảo sát.

Trong mỗi lớp được chọn, số học sinh làm bài sẽ tương ứng với số lượng máy tính trong một phòng máy. Trường hợp sĩ số lớp nhiều hơn số máy, học sinh tham gia sẽ được chọn theo thứ tự từ cuối danh sách lớp trở lên.

Đối với những học sinh vì lý do bất khả kháng không thể tham gia vào thời điểm khảo sát, danh sách lớp vẫn được giữ nguyên và không bổ sung học sinh khác thay thế.

Đề đánh giá năng lực được xây dựng theo hướng tích hợp. Mỗi bài trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, trong đó có 10 câu Tiếng Việt và 10 câu Toán. Thời gian làm bài của học sinh là 40 phút.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM, việc tổ chức khảo sát nhằm đánh giá kết quả và chất lượng dạy học của giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố trong năm học 2025-2026.

Trên cơ sở kết quả thu được, ngành giáo dục sẽ tiến hành phân tích để đề xuất các giải pháp phát huy những điểm mạnh, đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình dạy và học, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học tại TPHCM.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh, kết quả khảo sát chỉ được sử dụng cho mục đích phân tích, nghiên cứu và phục vụ công tác chuyên môn.

Kết quả này tuyệt đối không được dùng để so sánh, xếp loại hay đánh giá học sinh và giáo viên.