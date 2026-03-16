Siết học thêm trong trường, phụ huynh cho con học trung tâm đắt gấp 5 lần

Con trai chị Phương sinh năm 2008, đang học THPT tại Hà Nội. Trong hai năm lớp 10 và 11, con chị học tăng cường bốn môn Toán, Lý, Hoá, Tiếng Anh tại trường. Mỗi môn học 2 buổi, mỗi buổi 2 tiết, tương đương với 4 tiết/tuần/môn học. Học phí chị Phương đóng cho con dao động 600.000-800.000 đồng/tháng.

Tuy nhiên, Thông tư 29 về dạy thêm học thêm có hiệu lực từ tháng 2/2025 đã thay đổi hoàn toàn việc học tập này. Trường con chị buộc phải cắt giảm số buổi học tăng cường, mỗi môn chỉ còn 2 tiết như quy định.

Cho rằng thời lượng đó không đảm bảo để con có kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, chị Phương đăng ký lớp học thêm ở trung tâm.

Học phí ở trung tâm là 120.000 đồng/buổi/môn. Mỗi môn học 2 buổi/tuần. Trung bình mỗi tháng chị phải chi gần 2,9 triệu đồng.

“Có phụ huynh cho con học ở trung tâm lớn hơn, khoảng 140.000-150.000 đồng/buổi, mỗi tháng hết tầm 3,5 triệu đồng. Nhưng điều khiến chúng tôi mệt mỏi là việc các con phải đi lại vất vả thay vì được ở lại trường học luôn như trước đây. Tiền xe cộ đi lại cũng tốn, chưa kể nguy cơ mất an toàn giao thông”, chị Phương bức xúc.

Tương tự, chị Nguyễn Việt Hà (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết gia đình tốn kém tiền học gấp 3 lần sau khi trường của con dừng tổ chức dạy thêm, học thêm.

Theo chị Hà, nếu tính đơn giá trên số tiết, chi phí học thêm ở trung tâm đắt hơn trong nhà trường 5 lần. Đồng thời, việc siết dạy thêm, học thêm không làm giảm tình trạng học thêm mà chỉ chuyển học thêm ra thị trường với chi phí đắt đỏ hơn.

“Trước đây, một số phụ huynh kêu rằng vì nhà trường tổ chức học thêm nên con họ buộc phải đi học. Nhưng thực tế, khi nhà trường dừng học thêm, không ai không cho con đi học thêm ở ngoài”, chị Hà nhận định.

Khảo sát một số trung tâm dạy thêm có tiếng tại Hà Nội, mức giá học thêm năm 2025 tăng khoảng 10% so với năm 2024. Chị N.T.K - quản lý tại một trung tâm gia sư lớn - tiết lộ, chi phí tăng bao gồm tiền thuế, tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước, tiền lương của trợ giảng.

Riêng phần chi phí trả cho giáo viên đứng lớp không thay đổi.

“Sắp tới đây, trung tâm có thể sẽ phải điều chỉnh học phí do giá cả thị trường có xu hướng tăng mạnh, đồng thời lương cho giáo viên đứng lớp cũng phải tăng chứ không thể giữ nguyên như 5 năm trước”, chị K. chia sẻ.

Cũng theo chị K., tuỳ theo cấp học và tính chất lớp học mà học phí khác nhau. Các lớp ôn thi chuyển cấp, ôn thi đại học có mức giá cao hơn. Giá học thêm bậc THCS cao hơn bậc tiểu học và THPT. Lớp học có quy mô trên 30 học sinh thường thu 120.000-150.000 đồng/buổi. Lớp học có quy mô dưới 20 học sinh có giá phổ biến 180.000-230.000 đồng/buổi.

Các phụ huynh cho biết, không chỉ trung tâm tăng giá, nhiều giáo viên dạy thêm tại nhà cũng tăng học phí từ sau Tết Nguyên đán vừa qua với lý do trượt giá.

“Liệu Bộ Giáo dục có tính được chi phí học thêm ở trường là một con số rất nhỏ nếu đem ra so với chi phí mà phụ huynh phải bỏ ra để cho con đi học tại các trung tâm?”, chị Nguyễn Việt Hà đặt câu hỏi.