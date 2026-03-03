Hàng loạt tỉnh thành công bố lịch thi vào lớp 10 năm học 2026-2027

Học sinh THPT tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Năm 2026, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong bối cảnh Bộ GD&ĐT điều chỉnh lịch thi tốt nghiệp THPT sớm hơn khoảng 2 tuần. Để tránh trùng lịch và giảm áp lực tổ chức, các địa phương đã chủ động sắp xếp lại khung thời gian thi, bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Đến nay, đã có hơn 10 tỉnh thành công bố lịch thi, chủ yếu diễn ra từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, một số tỉnh tổ chức vào đầu tháng 7.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 6, thay vì đầu tháng 6 như các năm trước. Điều này nhằm tạo thêm thời gian ôn tập cho học sinh lớp 9 sau khi thi tốt nghiệp THPT kết thúc.

Hiện Hà Nội chưa chốt thời gian chính thức, lịch thi sẽ được công bố cho học sinh, các nhà trường ngay sau khi phương án tuyển sinh được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Sở GD&ĐT TPHCM cân nhắc giữa 2 phương án cuối tháng 5 và cuối tháng 6. Sở này từng dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 6, song lo ngại kéo dài thời gian ôn tập thêm một tháng có thể khiến thí sinh áp lực, chạy đua học thêm gây quá tải, tốn kém.

Trong khi đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của TP Hải Phòng dự kiến diễn ra ở khối đại trà vào ngày 2-4/6. Trong đó, môn Ngữ văn thi dưới hình thức tự luận, Toán và Ngoại ngữ thi dưới hình thức trắc nghiệm. Học sinh thi vào trường chuyên ngày 5-6/6.

Hình thức thi môn Toán kỳ thi này có sự thay đổi sau khi hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng. Khi chưa hợp nhất, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 tại tỉnh Hải Dương (cũ), môn Toán được thi theo hình thức tự luận; còn tại Hải Phòng thi theo hình thức trắc nghiệm.

TP Đà Nẵng tổ chức thi vào lớp 10 năm 2026 sớm hơn mọi năm. Kỳ thi dự kiến diễn ra trong 3 ngày, 23-25/5. Những năm trước, kỳ thi này thường diễn ra đầu tháng 6.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các trường học tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sớm với phương án thi, đặc biệt làm quen với cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2026.

Đồng Nai dự kiến tổ chức kỳ thi vào 28-29/5 với 24 trường THPT công lập tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 bằng hình thức thi tuyển, trong đó có 3 trường chuyên. Ngoài 24 trường thi tuyển, các trường THPT còn lại sẽ thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển, dựa trên kết quả rèn luyện và học tập cấp THCS.

Nhiều tỉnh, thành như Bắc Ninh, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Lai Châu, Quảng Ngãi, Tuyên Quang… cũng dự kiến tổ chức thi vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Trong khi Thanh Hoá, Quảng Ninh và Lâm Đồng đều dự kiến tổ chức vào tháng 7/2026. Thanh Hoá chưa có lịch chi tiết; Quảng Ninh chốt lịch 3-5/7; Lâm Đồng xét tuyển hệ đại trà, thi hệ chuyên vào ngày 1-3/7.

Một số địa phương khác tiếp tục cập nhật lịch cụ thể trong thời gian tới.