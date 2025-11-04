Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn giáo sư năm 2025

Trong số 71 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư (GS) năm 2025, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đạt đủ số phiếu tín nhiệm chức danh giáo sư ngành Y học.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, SN 1970, quê ở xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ. Ông được cấp bằng đại học ngành Y, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y khoa Bắc Thái năm 1994.

Năm 2002, ông Ngọc nhận bằng thạc sĩ ngành Y, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2002; được cấp bằng tiến sĩ ngành Y, chuyên ngành Nội Tim mạch tại Học viện Quân Y - Bộ Quốc phòng năm 2012.

Ngoài chuyên môn y khoa, ông còn được cấp bằng thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2016, bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Năm 2022, ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngành Y học tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc (Ảnh: Khánh Trang).

Quá trình công tác, ông Ngọc từng làm bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tân Phú (Phú Thọ); bác sĩ, Phó trưởng khoa, Phó giám đốc rồi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau đó, ông làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ.

Từ năm 2024-2025, ông là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiêm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (từ tháng 1/2025 đến nay).

Về công tác đào tạo, ông Ngọc từng thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu Y Dược học lâm sàng 108 (2013-2020), Trường Đại học Y tế công cộng (2017 đến nay), Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên (2020 đến nay), Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (2022 đến nay), Học viện Quân y (2022 đến nay).

Các hướng nghiên cứu chủ yếu của ông Ngọc bao gồm nghiên cứu toàn diện về bệnh đột quỵ, ứng dụng các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và quản lý các mô hình tổ chức điều trị đột quỵ tại Việt Nam; nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi số y tế, quản lý tài chính y tế, quản lý chất lượng bệnh viện và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo hồ sơ, ông Ngọc chủ nhiệm và hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có một đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp bộ.

Ông cũng đã công bố 113 bài báo khoa học, trong đó có 18 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín (12 bài là tác giả chính, 6 bài tác giả phụ).

Ông Ngọc cũng đã xuất bản 9 cuốn sách, trong đó chủ biên/đồng chủ biên 8 sách, gồm 2 sách chuyên khảo (có 1 sách quốc tế), 2 sách giáo trình, 5 sách tham khảo (có 1 sách quốc tế xuất bản bởi nhà xuất bản uy tín Springer).