Phạt học sinh tự chích kim tiêm: Kỷ luật phản giáo dục, thao túng tâm lý

Trước đó, dư luận bàng hoàng bởi việc 5 học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) bị giáo viên chủ nhiệm phạt bằng cách yêu cầu các em tự dùng kim tiêm chích vào tay mình vì vi phạm nội quy lớp học.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên liên quan và khẩn trương phối hợp cùng phụ huynh để chăm sóc sức khỏe cho các em.

Kết quả xét nghiệm máu bước đầu cho thấy chỉ số sức khỏe của cả 5 em đều bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu viêm nhiễm hay bất thường về bệnh lý truyền nhiễm. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi lâu dài.

PGS.TS Trần Thành Nam (Ảnh: Thành Đông).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho biết đây là vụ việc nghiêm trọng, vi phạm nguyên tắc kỷ luật tích cực, các nguyên tắc tâm lý học phát triển và đạo đức nhà giáo.

Đặc biệt, giáo viên này đã vi phạm cả Luật Trẻ em và Luật Giáo dục.

Theo Luật Giáo dục, giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể của người học. Tùy mức độ, có 4 hình thức kỷ luật nếu vi phạm, gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc.

Đối với Luật Trẻ em, cấm mọi hình thức bạo lực, ngược đãi, hành hạ, xâm hại thân thể hoặc tâm lý đối với trẻ. Hình phạt khắc nghiệt là vi phạm pháp luật. Việc xử lý trẻ vi phạm pháp luật tập trung vào giáo dục, hỗ trợ hơn là trừng phạt.

Thế nhưng ở hình phạt trên đây của giáo viên, là tổng hợp của việc gây đau đớn về thể chất vừa gắn với thao túng tâm lý.

Việc cô giáo ép buộc học sinh tự gây hại, dẫn đến nguy cơ sang chấn tâm lý kép – đặc biệt ở lứa tuổi nhạy cảm đang định hình nhân cách.

“Nếu việc này bị ép buộc phải thực hiện công khai trước những người khác hoặc thông tin sau đây bị lan truyền trên mạng, chắc chắn khiến các em lo âu, sợ hãi, suy giảm lòng tự trọng thậm chí rối loạn stress sau sang chấn”, ông Trần Thành Nam nhấn mạnh.

Ông cho rằng, những đứa trẻ là nạn nhân của cô giáo hôm nay có thể sẽ tiếp tục là đối tượng bị bắt nạt trên mạng xã hội.

Câu chuyện này cũng làm dấy lên những quan ngại về tính an toàn tâm lý và thể chất trong môi trường học đường vốn đã rất mong manh dễ vỡ.

Chính điều đó đã phủ nhận và đi ngược lại những nguyên tắc về kỷ luật tích cực cũng như thông tư mới về khen thưởng kỷ luật học sinh. Đặc biệt, hình phạt đã gián tiếp ảnh hưởng đến mối quan hệ thầy trò và sự tôn trọng, tin tưởng đội ngũ nhà giáo trong cộng đồng.

“Hành vi đi ngược lại mục tiêu giáo dục phát triển nhân cách toàn diện này có thể làm bào mòn niềm tin và sự xa cách trong mối quan hệ hợp tác giáo dục con trẻ giữa gia đình và nhà trường.

Cô giáo trừng phạt bằng cách gây đau đớn, thao túng học sinh tự trừng phạt bản thân không tạo ra sự thay đổi thái độ và hành vi bền vững mà chỉ dẫn đến sự tuân thủ hình thức, dồn nén ấm ức và phản kháng ngầm. Điều này có thể châm ngòi cho rất nhiều hành vi lệch chuẩn và bạo lực về sau”, chuyên gia này khẳng định.