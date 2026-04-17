Mẹ đến trường bất ngờ "tác động vật lý" khiến con gái chảy máu miệng

Ngày 17/4, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, sáng 8/4, trong giờ giáo dục thể chất, nữ sinh K.H. (lớp 10, trường Trường THPT Lê Thánh Tông, phường Ayun Pa, Gia Lai) đuổi theo một nam sinh tên M. cùng lớp. Khi H. đuổi kịp và ôm M. thì bị bạn này đẩy ra.

H. tiếp tục chạy theo nhóm học sinh khác ra bãi cỏ chơi khi chưa được giáo viên cho phép. Tại đây, một số học sinh nam đã trêu chọc H. bằng cách đội mũ bảo hiểm, trùm áo lên đầu... Ngoài ra, có 2 nữ sinh khác cũng quay video và tham gia trêu đùa.

Trường THPT Lê Thánh Tông nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Trang thông tin phường Ayun Pa).

Lúc này, giáo viên thể chất thấy H. nằm trên bãi cỏ, phủ áo lên mặt nên yêu cầu em đứng dậy và lên phòng y tế. Tuy nhiên, nữ sinh khóc và không di chuyển. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm cùng các bạn nữ đưa H. lên phòng y tế.

Nhân viên y tế kiểm tra, xác định nữ sinh không có thương tích nên đề nghị em nghỉ ngơi, chờ gia đình đến đón. Khi đến trường, phụ huynh nghe việc em H. xảy ra mâu thuẫn với các bạn cùng lớp nên trong lúc tức giận đã có hành vi tát khiến nữ sinh chảy máu miệng. Mặt khác, thái độ của phụ huynh này không hợp tác, có lời lẽ xúc phạm các giáo viên trong nhà trường.

Sau đó, gia đình đưa nữ sinh đến một số cơ sở y tế để thăm khám. Khi xem clip phát tán trên mạng xã hội cảnh em H. bị bạn trêu chọc và một số người khác kích động thêm nên phụ huynh càng bức xúc. Do đó, phụ huynh đã đăng tải thông tin sai lệch về việc con mình bị đánh hội đồng ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý lên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thị Hồng Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tông, cho biết không có việc học sinh bị đánh hội đồng hay bị bỏ mặc như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo bà Ngọc, H. không bị thương tích mà chỉ bị một số bạn trêu chọc. Do đó, nhà trường không đưa em đến bệnh viện ngay mà thông báo cho phụ huynh phối hợp, hỗ trợ tâm lý. Việc H. bị chảy máu miệng là do mẹ tác động.

"Trước hành vi trêu chọc nữ sinh, nhà trường đã mời các em liên quan lên làm việc và đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm cũng đến thăm hỏi giải thích để H. và gia đình hiểu rõ sự việc", bà Ngọc thông tin.

Công an phường Ayun Pa ghi nhận xuất hiện tình trạng một số cá nhân, hội nhóm đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, phiến diện về sự việc. Qua đó, công an khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, không chia sẻ hoặc bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng, không do cơ quan chức năng cung cấp.

Người dân cần cảnh giác với các tài khoản, hội nhóm có dấu hiệu phản động, kích động, lan truyền thông tin sai sự thật trên không gian mạng.