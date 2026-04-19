Hà Nội công bố lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh toàn thành phố

Theo đó, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp, trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội sẽ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương vào ngày thứ hai, 27/4. Như vậy, với các trường không học thứ 7, học sinh được nghỉ 3 ngày, gồm 2 ngày cuối tuần liền kề trước đó (25-26/4).

Học sinh Trường THPT Đỗ Mười, Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Học sinh đi học hai ngày thứ ba, thứ tư (28-29/4), sau đó tiếp tục nghỉ lễ 2 ngày gồm Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Nếu không học thứ 7, học sinh sẽ được nghỉ tiếp 2 ngày cuối tuần, tổng thời gian kỳ nghỉ là 4 ngày.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường học thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong dịp nghỉ lễ này. Đồng thời, nhà trường cần tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.