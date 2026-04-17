Căng thẳng trong lúc dạy con học, người mẹ bị xuất huyết não, suýt mù

Suýt bị mù vì căng thẳng trong lúc dạy con làm bài tập

Một người mẹ tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa trải qua ca phẫu thuật sinh tử sau khi bất ngờ bị xuất huyết não trong lúc kèm con làm bài tập.

Mẹ căng thẳng khi dạy con học (Ảnh: Freepik).

Theo thông tin từ các bác sĩ điều trị, bệnh nhân là chị Lâm (tên đã được thay đổi), trước đó thường xuyên xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt nhưng không đi khám. Sự chủ quan này đã khiến tình trạng bệnh âm thầm tiến triển mà không được phát hiện.

Sự việc xảy ra khi chị đang kèm con học bài tại nhà. Trong lúc căng thẳng vì con tiếp thu chậm, chị Lâm rơi vào trạng thái xúc động mạnh, sau đó đột ngột xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm theo nhìn mờ. Gia đình lập tức đưa chị đến bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị bị xuất huyết não do khối u nội sọ bị vỡ, kèm theo tình trạng não úng thủy nguy hiểm. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ khối u và kiểm soát tình trạng chảy máu. Ca mổ diễn ra kịp thời đã giúp chị vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định và không để lại di chứng nghiêm trọng.

Các chuyên gia y tế cho biết trường hợp của chị Lâm không phải là hiếm gặp. Về mặt sinh lý, khi con người rơi vào trạng thái xúc động mạnh, cơ thể sẽ phản ứng bằng cách làm tăng nhanh huyết áp và gây biến động dòng máu trong não.

Nếu trong não tồn tại các yếu tố nguy cơ như khối u giàu mạch máu, dị dạng mạch hoặc thành mạch yếu, những thay đổi đột ngột này có thể làm tăng áp lực nội sọ, dẫn đến vỡ mạch và xuất huyết.

Trong trường hợp của chị Lâm, chính khối u nội sọ chưa được phát hiện trước đó đã trở thành “điểm yếu chí mạng” và căng thẳng tâm lý đóng vai trò như yếu tố kích hoạt.

Nguy hiểm tính mạng vì… dạy con học

Thực tế cho thấy không ít trường hợp tương tự đã được ghi nhận tại Trung Quốc trong những năm gần đây. Có người mẹ bị liệt nửa người sau khi xuất huyết não vì quá tức giận trong lúc kèm con làm bài kéo dài nhiều giờ.

Một số trường hợp khác còn ghi nhận tình trạng vỡ phình động mạch não hoặc rối loạn chức năng tim do căng thẳng cấp tính. Những câu chuyện này phản ánh rõ ràng mối liên hệ giữa áp lực tâm lý, đặc biệt trong môi trường giáo dục căng thẳng, với các biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Đáng chú ý, nhiều bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp, dị dạng mạch máu não hay phình động mạch thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể chỉ gặp những triệu chứng thoáng qua như đau đầu, chóng mặt, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường.

Theo các bác sĩ, khoảng 15% các ca xuất huyết não có liên quan đến vỡ phình động mạch và việc phát hiện sớm thông qua các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp cộng hưởng từ mạch máu não có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ trường hợp của chị Lâm, giới chuyên môn khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người trên 30 tuổi hoặc có tiền sử đau đầu kéo dài, nên chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp và tầm soát các bệnh lý liên quan đến não bộ. Bên cạnh đó, việc kiểm soát cảm xúc cũng đóng vai trò then chốt trong việc phòng ngừa các biến cố nguy hiểm.

Khi cảm thấy căng thẳng hoặc có dấu hiệu mất kiểm soát, mỗi người cần biết cách tạm dừng, điều chỉnh nhịp thở hoặc rời khỏi tình huống gây áp lực để ổn định tâm lý.

Ở góc độ gia đình và giáo dục, các chuyên gia cho rằng việc kèm con học cần được thực hiện một cách khoa học và linh hoạt, tránh đặt kỳ vọng quá cao hoặc tạo áp lực kéo dài cho cả phụ huynh và trẻ.

Thay vì tập trung tuyệt đối vào kết quả học tập, phụ huynh nên chú trọng đến quá trình tiếp thu và sự phát triển tâm lý của con, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà trường hoặc các dịch vụ giáo dục khi cần thiết.

Sau khi hồi phục, chị Lâm chia sẻ rằng bản thân đã nhận ra tầm quan trọng của việc lắng nghe cơ thể và giữ gìn sức khỏe tinh thần.

Trải nghiệm cận kề ranh giới sinh tử khiến chị thay đổi cách nhìn về việc nuôi dạy con, ưu tiên sự bình tĩnh và đồng hành thay vì áp lực thành tích. Câu chuyện của chị không chỉ là lời cảnh báo về rủi ro y khoa, mà còn là lời nhắc nhở về sự cân bằng cần thiết giữa kỳ vọng giáo dục và sức khỏe của mỗi gia đình.