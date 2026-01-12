Khai mạc vòng loại phía Bắc giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam

Việc giải được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia của VFF và giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG cho thấy uy tín ngày càng được khẳng định, đồng thời tạo nền tảng chuyên nghiệp cho phong trào bóng đá học đường.

Vòng loại khu vực phía Bắc diễn ra tại sân vận động Trường Đại học Thủy Lợi - một địa chỉ đã trở nên thân thuộc với nhiều hoạt động thể thao của sinh viên, trong đó đã 3 lần làm chủ nhà vòng loại phía bắc giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam.

Lễ khai mạc diễn ra đầy ấn tượng (Ảnh: Nam Nguyễn).

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Đỗ Văn Quang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi, cho biết: “Tại giải đấu, sinh viên có cơ hội học hỏi, thể hiện bản lĩnh, ý chí, tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Mỗi trận đấu không chỉ tranh tài về chiến thuật mà còn là bài học sinh động về tinh thần trung thực, cao thượng và trách nhiệm cộng đồng”.

Mùa giải năm nay quy tụ 60 đội bóng, trong đó 59 đội tranh tài tại 4 khu vực, còn Trường Đại học Nha Trang là chủ nhà vòng chung kết được đặc cách vào thẳng vòng đấu cuối. Riêng khu vực phía Bắc ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng, với 12 đội tham dự, hứa hẹn những cuộc so tài quyết liệt ngay từ vòng loại.

Giải năm nay có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, phản ánh quy mô và chất lượng chuyên môn của giải. Đội vô địch nhận cúp, bảng danh vị, Huy chương Vàng cùng 300 triệu đồng; đội á quân nhận Huy chương Bạc và 150 triệu đồng; hai đội đồng hạng ba nhận Huy chương Đồng và 70 triệu đồng mỗi đội; đội đoạt giải phong cách nhận 40 triệu đồng.

Các trận đấu diễn ra căng thẳng, hấp dẫn (Ảnh: Nam Nguyễn).

Vòng loại phía Bắc có 12 đội bóng tham dự, chia thành 3 nhóm đấu A, B, C.

Nhóm A: Trường ĐH Thủy Lợi (chủ nhà), Trường ĐH Đại Nam, ĐH Phenikaa, ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Nhóm B: Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội, Trường CĐ FPT Polytechnic, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Công nghệ Đông Á.

Nhóm C: Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa, ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Phương Đông, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Các đội bóng ở từng nhóm đấu sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội đấu 3 trận. 3 đội xếp nhất ở 3 nhóm đấu sẽ giành quyền dự VCK.