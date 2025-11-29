Xác định nhà vô địch giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025

Chiều 29/11, sân vận động Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội bùng nổ trong trận chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 Cúp TV360, khép lại hành trình hơn 2 tuần cạnh tranh quyết liệt của 16 đội mạnh nhất cả nước.

Trận chung kết diễn ra hấp dẫn (Ảnh: HT).

Trước đó, vòng loại diễn ra từ 12/10 đến 6/11 tại 5 khu vực, quy tụ 69 đội từ các trường đại học, học viện, cao đẳng và tạo nên 114 trận đấu sôi nổi để chọn ra 16 đại diện góp mặt tại vòng chung kết từ 18/11 đến 29/11.

Sau 30 trận đấu hấp dẫn, hai đội giàu thành tích là Đại học Huế và Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội gặp nhau trong trận tranh ngôi vương.

Theo đó, Đại học Huế mở tỉ số ở phút 45 nhờ cú dứt điểm của Duy Tân. Sang hiệp 2, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội dồn lên tấn công và gỡ hòa 1-1 ở phút 62 bằng pha đánh đầu của Đức Dương. Kết quả hòa sau 90 phút buộc hai đội bước vào loạt luân lưu đầy căng thẳng.

Cả hai thủ môn đều tỏa sáng, đặc biệt là Xuân Khánh của Đại học Huế với hai pha cản phá quyết định. Sau loạt đá penalty, Đại học Huế giành chiến thắng nghẹt thở 8-7, qua đó có lần thứ hai lên ngôi sau một thập kỷ.

Đại học Huế ăn mừng chức vô địch (Ảnh: HT).

Ngoài chất lượng chuyên môn, giải đấu còn ghi dấu bởi những hình ảnh đẹp. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc với tổng giá trị 210 triệu đồng, khép lại một mùa giải trọn vẹn và giàu cảm xúc.