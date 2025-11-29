Xác định nhà vô địch giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025
(Dân trí) - Đại học Huế đánh bại Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội trên chấm luân lưu để lên ngôi vô địch giải bóng đá sinh viên 2025.
Chiều 29/11, sân vận động Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội bùng nổ trong trận chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 Cúp TV360, khép lại hành trình hơn 2 tuần cạnh tranh quyết liệt của 16 đội mạnh nhất cả nước.
Trước đó, vòng loại diễn ra từ 12/10 đến 6/11 tại 5 khu vực, quy tụ 69 đội từ các trường đại học, học viện, cao đẳng và tạo nên 114 trận đấu sôi nổi để chọn ra 16 đại diện góp mặt tại vòng chung kết từ 18/11 đến 29/11.
Sau 30 trận đấu hấp dẫn, hai đội giàu thành tích là Đại học Huế và Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội gặp nhau trong trận tranh ngôi vương.
Theo đó, Đại học Huế mở tỉ số ở phút 45 nhờ cú dứt điểm của Duy Tân. Sang hiệp 2, Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội dồn lên tấn công và gỡ hòa 1-1 ở phút 62 bằng pha đánh đầu của Đức Dương. Kết quả hòa sau 90 phút buộc hai đội bước vào loạt luân lưu đầy căng thẳng.
Cả hai thủ môn đều tỏa sáng, đặc biệt là Xuân Khánh của Đại học Huế với hai pha cản phá quyết định. Sau loạt đá penalty, Đại học Huế giành chiến thắng nghẹt thở 8-7, qua đó có lần thứ hai lên ngôi sau một thập kỷ.
Ngoài chất lượng chuyên môn, giải đấu còn ghi dấu bởi những hình ảnh đẹp. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc với tổng giá trị 210 triệu đồng, khép lại một mùa giải trọn vẹn và giàu cảm xúc.
Giải thưởng tập thể:
Đội vô địch: Đại học Huế
Giải Nhì: Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội
Đồng Giải Ba: Trường Đại học Thủy Lợi, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
Giải Phong cách: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Tổ Trọng tài xuất sắc nhất: Tổ trọng tài trận chung kết
Giải thưởng cá nhân:
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Hồ Duy Tân (Đại học Huế)
Vua phá lưới: Vũ Việt Hoàng (Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội)
Thủ môn xuất sắc nhất: Hoàng Xuân Khánh (Đại học Huế)
Huấn luyện viên xuất sắc nhất: Trịnh Xuân Hồng (Đại học Huế)
Hành động Fair-play: Ngô Công Tuấn (Trường Đại học Nông Lâm TPHCM)