Ông nội U80 đưa cháu gái đi thi lớp 10 bị lạc đường 20 phút

Giữa hàng trăm thí sinh được bố mẹ đưa đi thi lớp 10, một nữ sinh mặc áo đồng phục đi xe đạp điện chở ông phía sau gây chú ý ở cổng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Thời điểm đó, cổng trường thi đã đóng, song vẫn cách giờ phát đề hơn 30 phút. Nữ sinh được tình nguyện viên hướng dẫn vào điểm thi thuận lợi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người ông cho biết hai ông cháu đi lạc đường, lòng vòng tìm ngõ vào Trường Nguyễn Trường Tộ mất 20 phút nên đến điểm thi trễ. Cháu ông là Nguyễn Ngọc Anh Thư, học lớp 9 Trường THCS Phan Chu Trinh.

Sáng nay, hai ông cháu dậy từ 5h sáng để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Bố mẹ đều phải đi làm, ông nội 77 tuổi nhận đưa đón cháu. Quãng đường từ nhà ở phố Ngọc Khánh đến điểm thi ở Láng Hạ gần 2km. Thay vì để ông lái xe chở mình, Anh Thư đề nghị được chở ông.

Ông nội của em Anh Thư, học sinh Trường THCS Phan Chu Trinh (Ảnh: Mai Thu Duyên).

"Bắt xe cho cháu đi thì cũng được, nhưng kỳ thi quan trọng này, tôi muốn được đưa cháu đến trường", ông nói.

Ông nội tiếp tục đứng chờ Anh Thư ngoài cổng khoảng 10 phút. Khi yên tâm cháu đã vào phòng thi thuận lợi, ông mới lái xe về.

Sáng nay, hơn 800 thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ. Tất cả các em đều đặt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hoàng Cầu. Ngôi trường bán công này chính thức trở thành trường công lập từ năm nay.

Thí sinh thi lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Kim Liên (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).

Trường được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp 540 chỉ tiêu nhưng có đến 843 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 1.887 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 1.711 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Tỷ lệ chọi vào trường là 1.56, đứng thứ 49 về mức độ cạnh tranh trong tổng số 124 trường THPT của thành phố.

Theo số liệu chính thức của Sở GD&ĐT Hà Nội, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi vào ngày 29/5 là gần 124.000 em. Với khoảng 147.000 học sinh lớp 9, tỷ lệ trúng tuyển công lập vào khoảng 56,3%

Thí sinh trước giờ vào phòng thi môn ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Ảnh: Thành Đông).

Ngày đầu tiên của kỳ thi lớp 10 THPT công lập, thí sinh Hà Nội thi môn ngữ văn vào buổi sáng và môn ngoại ngữ vào buổi chiều. Thời gian làm bài môn ngữ văn là 120 phút, từ 8 đến 10h, thời gian làm bài thi môn ngoại ngữ là 60 phút, từ 14 đến 15h.

Ngày mai, thí sinh đại trà thi môn cuối cùng là môn toán.