Hơn 400 thí sinh vắng mặt trong buổi thi ngoại ngữ vào lớp 10 Hà Nội

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, trong buổi thi môn ngoại ngữ chiều 30/5, toàn thành phố có 123.681 thí sinh dự thi trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký, đạt tỷ lệ 99,68%.

Như vậy, có 401 thí sinh vắng mặt trong buổi thi này. Ngoài ra, báo cáo ghi nhận 1 thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến 15h ngày 30/5, các điểm thi trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, nghiêm túc và thực hiện đúng quy chế thi.

Thí sinh thi lớp 10 Hà Nội tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà (Ảnh: Hải Long).

Trước đó, ở môn ngữ văn thi vào sáng cùng ngày, Hà Nội ghi nhận 390 thí sinh vắng mặt. Một thí sinh cũng bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Ngày mai (31/5), các thí sinh sẽ hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT công lập là môn toán, thời gian làm bài 120 phút, từ 8h đến 10h.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có gần 125.000 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Toàn thành phố tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu vào các trường THPT công lập, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 56,3%, khiến mức độ cạnh tranh tiếp tục ở mức cao.