Thí sinh dậy từ 5h sáng, ăn xôi mẹ nấu để đi thi lớp 10

Ngày 30-31/5, chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập của Hà Nội năm 2026. Cụ thể, sáng nay (30/5), các thí sinh thi môn văn (trong 120 phút), buổi chiều thi ngoại ngữ (trong 60 phút).

Sáng mai (31/5), thí sinh thi môn toán trong 120 phút. Riêng thí sinh dự thi vào lớp 10 trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 1/6.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Mỹ Hà).

Thuê nhà nghỉ gần trường để đi thi

5h sáng nay, Bảo Anh cùng bố mẹ lục tục dậy để chuẩn bị đi thi. Từ nhà em đến điểm thi khoảng 7km, 6h30 phút thí sinh phải có mặt tại điểm thi nên em phải đặt báo thức từ sớm.

Tối qua, mẹ đã nấu một nồi xôi nên cả nhà không phải ăn sáng bên ngoài, đề phòng sự cố tiêu hóa có thể xảy ra.

Hôm nay Bảo Anh khoác bộ đồng phục thể dục màu xanh để thoải mái làm bài và không quá nóng. Nữ sinh cũng không quên mang theo đầy đủ giấy tờ, vật dụng, một chai nước lọc đã bóc sạch vỏ.

“Để thi vào nguyện vọng 1 năm nay, em đã lựa chọn và theo đuổi, phấn đấu từ cuối năm lớp 7. Mỗi năm, em đều cố gắng một chút, hy vọng mình thực hiện được mơ ước.

Thời gian qua, em đã ôn tập khá bao quát. Tuy nhiên, nhiều người thường nói “học tài thi phận”, vậy nên em vẫn có chút lo lắng. Chỉ mong đề thi không quá lắt léo hoặc đánh đố”, theo lời Bảo Anh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm 2026 (Ảnh: Ngọc Lưu).

Chị Nguyễn Hạnh - mẹ Bảo Anh - cho hay buổi sáng khoảng 10h30 các con mới ra khỏi điểm thi, 12h30 có mặt để làm bài thi buổi chiều nên hôm qua, gia đình chủ động tìm một nhà nghỉ cách trường khoảng 1km cho con gái nghỉ trưa thay vì về nhà.

“Do nhà xa, nhiều tuyến phố gần nhà đang xây dựng dễ tắc, do đó gia đình phải thuê tạm nhà nghỉ gần điểm thi để con có thời gian ngả lưng một chút”, chị Hạnh nói.

Chị Thúy Hiền, phụ huynh một học sinh cho biết, con chị thi nguyện vọng 1 vào một trường top tại phường Đống Đa nhưng điểm thi tận phường Hà Đông, cách khoảng 7km. Cách đây 2 ngày, gia đình chị cũng tìm một nhà nghỉ gần trường để con nghỉ trưa thay vì hối hả chạy về nhà giữa trưa nắng nóng.

Đề thi phân hóa tốt, chủ yếu chương trình lớp 9

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nguyên tắc của đề thi là vừa sức, phân hóa và phục vụ tốt cho mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10.

Đề thi vào lớp 10 THPT năm nay sẽ gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Sở GD&ĐT yêu cầu các điểm thi bố trí các điểm chờ thuận tiện cho phụ huynh, có mái che, nước uống (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các phường, xã bố trí các điểm, khu vực chờ thuận tiện cho phụ huynh hoặc người nhà thí sinh tại các điểm thi phù hợp, bảo đảm có mái che, nước uống, quạt mát và các điều kiện cần thiết khác hỗ trợ trong thời gian đưa đón thí sinh dự thi.

Đồng thời, yêu cầu thông tin đầy đủ, có biển chỉ dẫn để phụ huynh, người nhà thí sinh biết và thực hiện, bố trí lực lượng hỗ trợ tại điểm chờ.

Năm học 2026-2027, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong đó, gần 125.000 em đăng ký dự thi lớp 10, tăng khoảng 20.000 em so với năm 2025. Do đó, mức độ cạnh tranh của kỳ thi này cũng gia tăng.

Theo các số liệu mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, toàn thành phố có 127 trường công lập, tuyển khoảng 82.700 chỉ tiêu lớp 10. Cụ thể, 122 trường không chuyên tuyển hơn 79.500 học sinh, 4 trường chuyên tuyển 2.730 học sinh, 1 trường tự chủ chất lượng cao tuyển 400 học sinh.

Việc bổ sung chỉ tiêu từ các trường công lập mới thành lập như Hoàng Quán Chi (phường Yên Hoà), Việt Hùng (xã Đông Anh) và Minh Châu (xã Minh Châu) giúp tỷ lệ học sinh có suất vào công lập tăng lên khoảng 56,3%.

Dự kiến ngày 19-22/6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin của Sở GD&ĐT và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.