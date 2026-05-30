Quy chế thi lớp 10 TPHCM: Những điều thí sinh phải thuộc lòng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6 với hơn 151.000 thí sinh dự thi. Trong sáng 31/5, thí sinh đến điểm thi sinh hoạt quy chế.

Đến muộn quá 15 phút không được vào thi

Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, thí sinh phải có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình căn cước/căn cước công dân và Phiếu báo danh.

Trường hợp chưa được cấp căn cước/căn cước công dân thì xuất trình Thẻ học sinh. Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khuyến khích phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Trường hợp bị mất căn cước/căn cước công dân hoặc Phiếu báo danh, thí sinh phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Thi lớp 10 Trưởng Phồ thông Năng khiếu TPHCM năm 2026 (Ảnh: Bảo Quyên).

Những vật dụng được và không được mang vào phòng thi

Sở GD&ĐT TPHCM quy định, trong phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình; xuất trình căn cước/căn cước công dân, Phiếu báo danh khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi, gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Các vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi, gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi; bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và bảng tính tan, tập bản đồ địa lý.

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy thi, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang, chất lượng các trang in; nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với giám thị, chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Trong thời gian ở phòng thi, thí sinh phải giữ trật tự; báo cáo ngay cho giám thị khi người khác chép bài của mình hoặc cố ý can thiệp vào bài của mình; không được trao đổi, bàn bạc, chép bài của người khác, cho người khác chép bài, sử dụng tài liệu trái quy định để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận.

Nếu muốn có ý kiến, thí sinh phải giơ tay xin phép giám thị; sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai ý kiến của mình. Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ vẽ đường tròn bằng compa; chỉ được viết bằng một màu mực xanh hoặc đen.

Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải nộp bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi, khu vực thi. Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì giám thị phải báo cho giám thị giám sát coi thi để phối hợp thực hiện.

Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng giám thị giám sát coi thi cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, thí sinh phải ngừng làm bài ngay, bảo quản bài thi. Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào 2 phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi.

Ngoài ra, thí sinh phải tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của giám thị và người có trách nhiệm tại điểm thi khi có sự việc bất thường xảy ra.

Xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm quy chế

Theo quy định của Sở GD&ĐT TPHCM, có 5 hình thức kỷ luật đối với thí sinh vi phạm quy chế thi.

Hình thức khiển trách áp dụng đối với thí sinh vi phạm lần đầu thông qua hành vi nhìn bài của thí sinh khác, liếc qua để xem bài làm hoặc trao đổi thông tin, câu trả lời, nội dung bài thi với thí sinh khác bằng lời nói, cử chỉ hoặc hình thức giao tiếp khác trong phòng thi. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm của bài thi đó.

Trong khi đó, hình thức cảnh cáo áp dụng đối với thí sinh đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi đó.

Nghiêm trọng hơn là hình thức đình chỉ thi đối với các trường hợp đã bị cảnh cáo nhưng vẫn tiếp tục vi phạm; mang vật dụng, tài liệu trái phép vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào; viết, vẽ nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa thí sinh khác và người làm nhiệm vụ trong điểm thi; không tuân thủ hướng dẫn của những người làm nhiệm vụ tại điểm thi khi di chuyển trong khu vực thi.

Khi bị đình chỉ thi, thí sinh phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho giám thị và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Đồng thời, thí sinh chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi đó. Kết quả xử lý là điểm 0 cho bài thi vi phạm, không được tiếp tục dự thi các bài tiếp theo và bị hủy toàn bộ kết quả kỳ thi năm đó.

Ngoài ra, những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi. Các trường hợp bị cho điểm 0 gồm: Bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp hoặc giấy không đúng quy định.

Đối với các hành vi giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; nhờ người khác dự thi thay, làm bài thay; gây rối, phá hoại kỳ thi hoặc hành hung người tham gia công tác tổ chức thi, cơ quan chức năng sẽ hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM năm học 2026-2027 được tổ chức tại 242 điểm thi, trong đó có 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên. Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập khoảng 118.550 học sinh.

Thí sinh dự thi 3 môn gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ; riêng thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.