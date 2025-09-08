Nữ thủ khoa có điểm GPA 3.98

Bị bố mẹ "cản" học

Nguyễn Hồng Như Thuỷ, tốt nghiệp thủ khoa ngành Marketing, Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM với điểm GPA 3.98/4.0.

Hồng Thuỷ chia sẻ, cô bị mọi người nhận xét là “nô lệ điểm số”, khi luôn cố gắng duy trì thành tích học tập tốt ngay từ hồi phổ thông.

Nguyễn Hồng Như Thuỷ, tốt nghiệp thủ khoa với điểm GPA 3,98/4.0 (Ảnh: N.T).

Trái ngược ở chỗ, bố mẹ Thuỷ thấy con học nhiều nên thường “cản” con học để đảm bảo sức khoẻ. Ba mẹ không tạo áp lực học tập hay các vấn đề khác lên con, chỉ mong con có một cuộc sống… an nhàn, bình thường.

Với Thuỷ, chính sự thoải mái, tự do từ gia đình đã giúp cô duy trì được sự kiên định và tự chủ trong mọi quyết định mà không bị gánh nặng từ những kỳ vọng quá lớn.

Với kết quả GPA 3.98, Thuỷ cho biết, cô không đặt cho mình một mục tiêu điểm số từ đầu mà tập trung làm mọi việc, mọi nhiệm vụ trước mắt một cách tốt nhất.

Ở đại học, mỗi ngày Thuỷ chỉ dành 3-4 tiếng nhưng luôn chuẩn bị cho mình tâm thế học tập trung và thoải mái nhất. Riêng giai đoạn làm khóa luận tốt nghiệp, có những ngày Thuỷ học, nghiên cứu tài liệu 12 tiếng/ngày.

Cách duy trì kết quả học tập của Thuỷ là tích lũy kiến thức và kỹ năng mỗi ngày; quản lý thời gian hợp lý, học chủ động và ôn tập thường xuyên thay vì đợi đến kỳ thi mới dốc sức. Và trên hết là sự kiên trì và kỷ luật, mỗi ngày cố gắng một chút sẽ giành được kết quả bất ngờ.

Thuỷ nhận ra sự cần thiết của tính kỷ luật từ chính trải nghiệm của bản thân. Lần đó, có bài tập cuối kỳ quan trọng nhưng vì chủ quan nên đến phút cuối Thuỷ - là nhóm trưởng - mới làm bài với nhiều lỗ hổng, ảnh hưởng đến kết quả của nhóm. Điều khiến cô buồn nhất lúc đó không phải là điểm số không như ý mà là mình đã không cố gắng hết sức.

Như Thuỷ tại một hoạt động ngoại khoá (Ảnh: N.T).

Từ đó, Thuỷ luôn nhắc nhở mình kỷ luật không chỉ vì bản thân mình mà còn vì trách nhiệm với người xung quanh.

Không sợ “quê”, thà thất bại còn hơn phải tiếc nuối

Nguyễn Hồng Như Thuỷ chia sẻ, từ nhỏ, Thuỷ đã rất yêu thích nghệ thuật, đặc biệt là vẽ và ấp ủ ước mơ được làm việc trong thế giới nghệ thuật. Tuy nhiên, khi lớn lên, cô bắt đầu thấy lĩnh vực kinh tế cũng có sức hút mạnh, đồng thời nhận ra nghệ thuật và kinh tế có thể giao thoa ở nhiều điểm.

Với Thuỷ, học ngành Marketing chính là sự giao thoa lý tưởng để cô kết hợp cả hai thế giới mình yêu thích. Cô có thể vừa phát triển sự sáng tạo và đam mê nghệ thuật, vừa ứng dụng kiến thức kinh tế để xây dựng những chiến lược hiệu quả.

Bắt đầu đi làm thêm từ năm thứ 2, Thuỷ xác định từ sớm học đại học chỉ là một mắc xích quan trọng trong hành trình dài của sự nghiệp, học phải đi đôi với hành.

Nếu chỉ chú tâm vào điểm số mà bỏ qua những trải nghiệm thực tế, việc học sẽ không còn ý nghĩa. Điểm số có thể đo lường kết quả học tập nhưng không thể phản ánh hết khả năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, hay kỹ năng làm việc nhóm, những thứ mà theo Thuỷ chỉ có thể học được khi bước ra ngoài lớp học và thử sức trong công việc thực tế.

Với Thuỷ điểm số, thành tích không phải là yếu tố quan trọng khi gia nhập thị trường lao động (Ảnh: NT).

Sớm có công việc đúng ngành học trước khi tốt nghiệp, Thuỷ nhận thấy điều quan trọng khi gia nhập thị trường lao động với một bạn trẻ không phải là GPA hay những tấm bằng khen mà ở thái độ, tinh thần học hỏi.

Hồ sơ học vấn đẹp có thể giúp ghi điểm trong vòng tuyển dụng nhưng khi đã bắt tay vào việc là hiệu suất và kết quả công việc. Đặc biệt đối với những bạn sinh viên mới ra trường và còn non nớt về mặt kinh nghiệm thì thái độ cầu thị, sẵn sàng học hỏi và dám dấn thân là những thứ được “chấm điểm” cao nhất.

Từ năm thứ 2, Thuỷ bắt đầu đi làm thêm, cụ thể là thực tập ở vị trí marketing và tham gia vào một số dự án marketing ngắn hạn. Công việc này không chỉ giúp Thuỷ áp dụng kiến thức vào thực tế, mà còn giúp cô phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian.

Nữ thủ khoa đánh giá, ưu điểm của mình là không sợ “quê”. Cô luôn nghĩ rằng: "Thà mình thử còn hơn phải nuối tiếc vì đã không làm, để cơ hội trôi qua mà không dám nắm bắt".

Tuy nhiên, cô gái cũng cho rằng sự quá khắt khe với bản thân lại là hạn chế. Cô có xu hướng mong muốn mọi thứ phải hoàn hảo và chính điều đó đôi khi khiến cô mệt mỏi và dễ căng thẳng khi mọi việc không diễn ra như kỳ vọng.

Được biết, trong lịch sử của Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM, có một trường hợp đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0 là Đặng Ngọc Minh Thư, tốt nghiệp năm 2022.