Nữ sinh viên ăn mì trong giờ học xin rút kinh nghiệm, hứa "không cãi thầy"

Liên quan đến vụ nữ sinh viên cãi tay đôi với giảng viên vì bị nhắc nhở ăn mì trong giờ học, theo Đại học Phenikaa, qua quá trình làm việc, sinh viên này đã nhận thức được hành vi chưa phù hợp và gửi lời xin lỗi tới giảng viên, các bạn, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh thái độ học tập.

Nhà trường ghi nhận thái độ hợp tác, cầu thị và tinh thần tiếp thu của sinh viên. Song song với đó, các thầy cô bộ phận tham vấn tâm lý học đường, thuộc Ban công tác sinh viên và Khởi nghiệp đã trực tiếp hỗ trợ, đồng hành nhằm đảm bảo sức khỏe tinh thần và điều kiện học tập tốt nhất cho nữ sinh.

Sinh viên cãi tay đôi với giảng viên vì bị nhắc nhở ăn mì trong giờ học (Ảnh: Từ clip).

“Đại học Phenikaa luôn coi trọng việc xây dựng môi trường học tập văn minh, tôn trọng và nhân văn, nơi mỗi giảng viên và sinh viên cùng thấu hiểu, sẻ chia, hỗ trợ nhau để cùng trưởng thành”, đại diện nhà trường cho biết.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, ngày 21/10, mạng xã hội lan truyền clip một nữ sinh viên đứng cãi tay đôi với giảng viên khi bị nhắc nhở ăn mì trong giờ học.

Khi phát hiện sự việc, giảng viên này tạm dừng giờ học, đồng thời sẵn sàng cho biết, sẽ dạy bù buổi học hôm đó cho các sinh viên khác của lớp.

Theo clip, nhiều sinh viên khác trong lớp cũng phản đối hành động của nữ sinh trên nhưng nữ sinh vẫn cự cãi tay đôi với giảng viên. Khi bạn học nhắc nhở, nữ sinh còn chỉ tay vào mặt bạn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng nay (21/10), PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Đại học Phenikaa xác nhận đây là sinh viên của trường. “Nhà trường đang tiến hành xử lý theo quy định”, ông nói.