"Uống để sống": Sinh viên sẵn sàng nhịn ăn tối dành tiền đến quán cà phê

Sinh viên chuộng đi cà phê học bài

Cặm cụi học bài bên ly nước là hình ảnh quen thuộc của Lưu Vy, sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Gần như ngày nào cô cũng “đóng đô” ở một quán cà phê nhỏ trên đường Phạm Viết Chánh để tự học và làm bài tập nhóm.

Để đáp ứng thói quen và sở thích của giới trẻ, các quán cà phê hiện nay không chỉ có một loại thức uống mà còn trở thành không gian đa dạng với đủ loại như trà, nước ép, sinh tố…

Vy cho rằng việc học ở nhà dễ khiến bản thân lười biếng hơn, buồn ngủ và đôi khi còn bị cám dỗ bởi chiếc điện thoại. Ngược lại, quán cà phê lại giúp cô có động lực học hơn.

“Thấy các bạn xung quanh chạy thời hạn hoàn thành bài tập nên mình cũng không có tâm trạng ngồi chơi”, Vy nói.

Quán cà phê là địa điểm học tập lý tưởng của nhiều sinh viên (Ảnh: Tuyết Lưu).

Không chỉ riêng Vy, nhiều sinh viên hiện nay cũng có thói quen tương tự. Tại các quán cà phê quanh khu vực trường học, không khó để bắt gặp hình ảnh sinh viên chăm chú gõ máy, ghi chép.

Phạm Hoài, sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, cho rằng lý do cơ bản khiến nhiều bạn rủ nhau ra quán cà phê là bởi khi ở ngoài, họ được tiếp nhận không gian mở, giúp tư duy thoáng hơn và thúc đẩy sự sáng tạo.

Theo nam sinh, các quán cà phê phục vụ việc học thường có không gian màu ấm, im lặng, rộng rãi, giúp dễ tập trung hơn. Hơn nữa, học ở các quán cà phê còn có máy lạnh, ổ điện và wifi miễn phí.

“Nhiều sinh viên chọn đi cà phê học bài không chỉ vì muốn thay đổi không gian, hòa nhập với mọi người mà còn bởi các quán hiện nay có nhiều tiện ích đáp ứng tốt nhu cầu học tập và làm việc”, Hoài cho hay.

Khi được hỏi vì sao thích học ở quán cà phê hơn ở nhà hay thư viện, đa số sinh viên cho rằng không gian mở giúp họ dễ tập trung và có cảm giác muốn học hơn. Ngoài ra, ngồi học ở quán cà phê cũng dễ trao đổi và đỡ áp lực hơn.

Không chỉ đến để hoàn thành công việc, giới trẻ còn tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại quán.

“Khi làm việc nhóm ở quán cà phê, mình thấy mọi người bàn luận tự nhiên hơn. Không gian không quá yên tĩnh như thư viện giúp mình bớt căng thẳng, học mà vẫn thấy vui”, Như Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ.

“Thà nhịn ăn chứ không nhịn uống”

Mặc dù giá một ly nước tại các quán cà phê có thể đắt gấp vài lần so với một bữa ăn bình dân nhưng nhiều sinh viên lại sẵn sàng bỏ bữa ăn để chi tiền cho việc uống.

Theo khảo sát, giá một ly cà phê tại các quán có không gian học tập thường dao động từ 40.000 đồng đến 80.000 đồng. Trong khi đó, một bữa ăn bình dân đầy đủ chỉ có giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng.

Dù mức giá chênh lệch này khá lớn nhưng nhiều sinh viên vẫn sẵn sàng chi tiền để có 1 chỗ ngồi tại các quán cà phê. Có người còn nhịn ăn để “đắp” qua tiền nước.

Vân Anh, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, thừa nhận thói quen bỏ bữa để ngồi hàng giờ tại quán cà phê ruột của mình.

“Mình có thể ngồi cả ngày để làm việc tại quán cà phê. Hôm nào không đi lại cảm thấy thiếu thiếu”, cô bày tỏ.

Nhiều bạn trẻ cũng có thói quen tương tự, trong đó có Nhật Quang, sinh viên năm 4 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM.

“Có thể mình sẽ nhịn ăn nếu không có đủ tiền, nhưng chắc chắn không thể bỏ thói quen ra cà phê làm bài. Mình thấy, điều này không chỉ giúp tỉnh táo mà còn là một phần trong thói quen sống, một phong cách sống hiện đại”, Quang nói.

Thói quen ngồi hàng giờ tại quán cà phê khiến không ít sinh viên quên cả bữa ăn (Ảnh: Tuyết Lưu).

Nhiều sinh viên cho rằng mức giá bỏ ra cho 1 ly cà phê như vậy là xứng đáng bởi họ nhận được nhiều tiện ích như một chỗ ngồi thoải mái, có wifi, sạc điện và được phục vụ rất tốt.

Mặt khác, nhiều sinh viên chia sẻ rằng việc đến quán cà phê giúp họ cảm thấy mình là một phần của xã hội, một xu hướng sống năng động và kết nối.

Tuy nhiên, thói quen này cũng có mặt trái khi sinh viên không thể kiểm soát chi tiêu, dẫn đến tình trạng ưu tiên chi tiền cho việc ngồi cà phê thay vì các nhu cầu thiết yếu khác như ăn uống hoặc tiết kiệm cho chi phí học tập.

Tuyết Lưu