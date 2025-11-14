Áp dụng 1 bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng từ năm 2026

Hôm qua (13/11), Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, giáo dục và đào tạo được xác định là trọng tâm ưu tiên trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.

Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ phải tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học.

Theo Nghị quyết, Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành sẽ được rà soát, hoàn thiện, đồng thời xây dựng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng từ năm học 2026-2027.

Quốc hội yêu cầu xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025-2035.

Ở cấp phổ thông, Quốc hội yêu cầu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đồng thời, trường học phải đào tạo, trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa, nghệ thuật và tăng cường hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho học sinh.

Ở cấp đại học, Quốc hội đề nghị hiện đại hóa, có cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư phát triển các đại học quốc gia, các đại học trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến.

Bên cạnh đó, bậc đại học phải xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là trong các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Quốc hội yêu cầu phải nâng cao chất lượng, đẩy mạnh đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Quốc hội đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 đô la Mỹ (USD); tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5%; số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt khoảng 15,3 bác sĩ…