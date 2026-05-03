Giáo sư top 1% thế giới về kỹ thuật đến Việt Nam giảng dạy là ai?

Thông tin từ Đại học Quốc gia TPHCM, đơn vị này đã bổ nhiệm 2 giáo sư thỉnh giảng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ thông tin theo chương trình bổ nhiệm 100 giáo sư thỉnh giảng giai đoạn 2025-2030.

Trong đó có GS Mobayen Saleh, đang công tác tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Vân Lâm, Đài Loan (Trung Quốc), với chuyên môn chính trong lĩnh vực kỹ thuật điều khiển.

Ông thuộc top 1% nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong ngành kỹ thuật theo hệ thống đánh giá ESI-ISI, đồng thời là hội viên cao cấp của IEEE - một tổ chức nghề nghiệp uy tín toàn cầu trong lĩnh vực kỹ thuật điện - điện tử.

GS Mobayen Saleh đã công bố hơn 400 bài báo khoa học, với tổng số trích dẫn trên 11.500 và chỉ số H-index đạt 61 theo Google Scholar. Trong 3 năm gần đây, ông có 120 công bố khoa học.

Ông liên tục có mặt trong danh sách top 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới do Đại học Stanford công bố trong 6 năm liên tiếp (2019-2024).

Từ năm 2018 đến nay, ông được Clarivate Analytics ghi nhận là Highly Cited Researcher - danh hiệu dành cho các nhà khoa học có số lượng trích dẫn thuộc nhóm cao nhất toàn cầu trong lĩnh vực.

Bên cạnh đó, ông đã chủ trì hơn 20 đề tài nghiên cứu với tổng kinh phí huy động trên 500.000 USD, là tác giả của 4 bằng sáng chế và nhận nhiều giải thưởng như Research Excellence Award (2023) và Plum Blossom Award (2024) tại Đài Loan.

Trong thời gian tới, GS Mobayen Saleh sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, đóng góp vào các hoạt động đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển hợp tác khoa học.

Giáo sư thỉnh giảng thứ hai là ông Stefan Fischer, ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Lübeck (Đức), đồng thời là Giám đốc Viện Telematics - một trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực mạng máy tính và hệ thống phân tán.

Ông là tác giả và đồng tác giả của 35 sách và chương sách quốc tế, cùng 228 công bố khoa học, đồng thời tham gia nhiều hội nghị học thuật lớn thuộc các tổ chức như IEEE và ACM.

Trong giai đoạn 2016-2024, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách Chuyển giao Tri thức và Công nghệ tại Đại học Lübeck, tham gia thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các viện nghiên cứu.

Lĩnh vực chuyên môn của ông tập trung vào mạng phân tán, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo phân tán, đô thị thông minh và các ứng dụng công nghệ trong y sinh, y tế thông minh.

Ông cũng tham gia hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại châu Âu, đặc biệt trong khuôn khổ chương trình ASIIN.

Tại Đại học Quốc gia TPHCM, GS Stefan Fischer sẽ tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.