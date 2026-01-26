Nữ sinh gây tranh cãi khi mặc trang phục phản cảm chụp ảnh kỷ yếu trong lớp

Ngày 25/1, trên nền tảng Threads, một tài khoản đã đăng tải bài viết chia sẻ trạng thái bức xúc với tiêu đề “Kỷ yếu kiểu gì vậy?”.

Hình ảnh do tài khoản này cung cấp là một bộ ảnh kỷ yếu của 3 nữ sinh. Trong đó, một nữ sinh ngồi ở vị trí trung tâm mặc chiếc áo cúp ngực đỏ kết hợp cùng quần ngắn và tất ren. Đáng chú ý, bối cảnh chụp hình là lớp học.

Phía dưới bài đăng, nhiều người để lại những bình luận bức xúc: “Ý là trường học mà ăn mặc phản cảm vậy luôn à”; “Chụp kỷ yếu để lưu giữ đời học sinh mà coi chụp kìa”, “Đi kỷ yếu người ta mà muốn nổi hơn người ta”...

Loạt hình ảnh này được cho là của một học sinh Trường THPT Quế Võ 2, tỉnh Bắc Ninh. Cộng đồng mạng tìm được video gốc trên tài khoản Tiktok “Tờ Nờ_”.

Đoạn video chụp ảnh kỷ yếu gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải, video này đã đạt hơn 1,1 triệu lượt xem, hơn 135.000 cảm xúc và hơn 300 bình luận. Tuy nhiên vào sáng ngày 26/1, chủ nhân tài khoản đã tắt tính năng bình luận của video.

Chủ nhân đoạn video giải thích phía dưới bài đăng rằng, bản thân đi dự buổi chụp kỷ yếu của hai người bạn cùng nhóm nhảy. Nữ sinh có mặc áo khoác ngoài che chắn. Thời điểm chụp bức hình này, cả lớp đã xuống sân trường và thợ chụp ảnh là thợ thuê riêng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Trường THPT Quế Võ 2 cho biết đang xác minh các thông tin liên quan. Do buổi sáng học sinh học trên lớp, nhà trường chưa thể làm rõ vụ việc ngay. Dự kiến chiều cùng ngày, nhà trường sẽ mời phụ huynh, học sinh và giáo viên đến trường để trao đổi, làm rõ thực hư câu chuyện trước khi có thông tin chính thức.

Hiện video TikTok đã được chủ tài khoản ẩn khỏi trang cá nhân.

Gia Lợi