Nữ sinh công nghệ và hành trình chinh phục "Sao Tháng Giêng"

Hoạt động phong trào giúp em “mềm hóa” bản thân

Thứ 6 vừa qua, Nguyễn Hà Linh, sinh viên năm 4, Trường Đại học Công nghệ (ĐH), thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội được vinh danh Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" 2025.

Với GPA 3.95/4.0, Hà Linh nhận được giấy khen “Sinh viên xuất sắc” Trường ĐH Công nghệ các năm học.

Năm học 2024-2025, nữ sinh đoạt giải nhất cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học" cấp khoa và cấp trường năm học 2024-2025.

Cũng năm 2025, em đoạt giải “Sản phẩm được yêu thích” tại cuộc thi “Sinh viên sáng tạo sản phẩm” - FIT Tech Spark 2025; học bổng Toshiba Nhật Bản (năm học 2024-2025); học bổng BIDV (năm học 2023-2024); giải nhì cuộc thi “Ý tưởng Sáng tạo Công nghệ 2023”.

Hà Linh nhận bằng khen “Sinh viên 5 tốt” (Ảnh: M. Thư).

Đặc biệt, Hà Linh cũng là đồng tác giả bài báo xếp hạng ISI/Q1 đăng trên tạp chí Future Generation Computer System; đồng tác giả bằng độc quyền sáng chế được chấp nhận đơn hợp lệ công trình “Quy trình xác định các nhãn bị nhiễu bằng cách kết hợp mối quan hệ cục bộ và toàn cục của dữ liệu”; bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố, cấp trường và nhiều danh hiệu khác.

Theo Hà Linh, giải thưởng "Sao Tháng Giêng" không chỉ là danh hiệu mà là một trong những ước mơ để em phấn đấu trong quá trình học tập và nghiên cứu. Giải thưởng này là cột mốc trưởng thành trong hành trình sinh viên – sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ suốt nhiều năm học tập - rèn luyện và cống hiến tại trường.

Danh hiệu này cũng trở thành động lực giúp cô sinh viên năm cuối tiếp tục nỗ lực, tự tin hơn trên con đường đã lựa chọn, đặc biệt khi bước vào những giai đoạn phát triển chuyên sâu hơn trong học tập và nghiên cứu.

Ngoài kết quả học tập xuất sắc, Hà Linh còn năng động trong hoạt động ngoại khóa.

“Tham gia hoạt động phong trào đoàn - hội giúp em “mềm hóa” bản thân, phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức, quản lý thời gian và xử lý áp lực – những năng lực rất cần thiết đối với sinh viên khối công nghệ khi bước vào môi trường làm việc thực tế.

Tuy nhiên, để cân bằng hiệu quả giữa nhiều hoạt động trong quỹ thời gian 24 giờ mỗi ngày, em luôn chủ động lập kế hoạch và sắp xếp thời gian biểu cụ thể cho từng công việc”, Hà Linh cho hay.

Ngoài giải thưởng "Sao Tháng Giêng", Hà Linh nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng khác (Ảnh: M. Thư).

Hai mảnh ghép không thể tách rời

Để đạt được kết quả học tập và nghiên cứu ấn tượng, theo Hà Linh, em đã chủ động nghe giảng và ôn tập ngay từ những năm đầu đại học.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, Hà Linh chủ động tham gia phòng thí nghiệm từ sớm và từng bước nghiên cứu khoa học.

“Việc tham gia phòng thí nghiệm sớm giúp em hiểu sâu kiến thức, làm quen với công nghệ mới và rèn luyện kỹ năng giải quyết bài toán cụ thể.

Em duy trì song song việc học trên giảng đường và nghiên cứu khoa học, coi đây là hai “mảnh ghép” không thể tách rời trong quá trình trưởng thành học thuật”, nữ sinh chia sẻ.

Cũng theo Hà Linh, dấu mốc đáng nhớ nhất trong hành trình nghiên cứu của em là dự án tự động phát hiện nhãn lỗi tại phòng thí nghiệm của bộ môn Công nghệ phần mềm (gọi tắt iSE Lab).

Dưới sự hướng dẫn của nhiều thầy cô chuyên gia đầu ngành, đây là dự án đầu tiên đưa em đến với nghiên cứu khoa học chuyên sâu, từ việc đọc tài liệu, xây dựng bài toán, triển khai nghiên cứu đến công bố kết quả.

Không chỉ mang lại giải nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường và công bố trên tạp chí Q1, dự án còn giúp em tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tư duy khoa học, kỹ năng trình bày.

Hà Linh (ngoài cùng bên phải) nhận nhiều học bổng trong 3 năm qua (Ảnh: M. Thư).

Theo Hà Linh, trong suốt hơn 3 năm đại học, điều em tự hào nhất ở bản thân là dám thử, không sợ sai và mạnh dạn theo đuổi những điều mình yêu thích.

Nữ sinh cho rằng, nếu cảm thấy phù hợp, mỗi sinh viên nên mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập và ngoại khóa bởi quá trình trải nghiệm giúp mỗi người trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn từng ngày.

“Mỗi danh hiệu hay giải thưởng đều rất đáng trân trọng nhưng hành trình phấn đấu để đạt được chúng còn ý nghĩa hơn nhiều. Chúng ta không nên quá áp lực về thành tích, hãy sống hết mình, học tập nghiêm túc và kiên trì với con đường đã lựa chọn”, nữ sinh chia sẻ.