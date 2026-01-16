Chuyên gia Stanford: Việt Nam phải tham vọng có đại học lọt top 20 thế giới

Quan điểm này được ông Gita Wirjawan, học giả thỉnh giảng tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ), cựu Bộ trưởng Thương mại Indonesia, chia sẻ trong buổi đối thoại trực tiếp với sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu của Đại học Quốc gia TPHCM sáng 16/1.

Ông Gita Wirjawan, chuyên gia đến từ Đại học Stanford (Ảnh: T.T).

Theo ông Gita Wirjawan, giáo dục đại học tại Đông Nam Á sở hữu nhiều thế mạnh đa dạng, song vẫn tồn tại tình trạng phân mảnh, thiếu liên kết.

Để tạo ra đột phá thực chất, ông Gita Wirjawan nhấn mạnh, mỗi quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, cần xác định rõ tham vọng và kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng một trường đại học đạt thứ hạng từ top 20 đến 50 thế giới.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, nhắn nhủ sinh viên cần lắng nghe một cách chủ động và tự đặt câu hỏi: “Điều này có ý nghĩa gì với bản thân tôi, với ngành học của tôi, với cộng đồng mà tôi đang sống?”. Từ đó, kết nối những ý tưởng tiếp nhận được với kiến thức trên giảng đường và các vấn đề thực tiễn xung quanh.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai (Ảnh: T.T).

Theo GS Nguyễn Thị Thanh Mai, chính quá trình này là nền tảng của đổi mới sáng tạo, mở ra các nghiên cứu ứng dụng nhằm giải quyết những bài toán của xã hội cũng như hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tương lai.

Bà cũng nhấn mạnh người học cần mạnh dạn đặt câu hỏi, dám suy nghĩ vượt qua mọi ranh giới truyền thống.

Bởi lẽ, những thách thức hiện nay như chuyển dịch năng lượng, an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số hay phát triển bền vững đều mang tính toàn cầu, không bị giới hạn bởi ranh giới hành chính hay biên giới quốc gia.

Do đó, mỗi người học cần có tâm thế xây dựng, hợp tác, đồng thời duy trì sự tò mò và cởi mở với các quốc gia, nền văn hóa trong khu vực và trên thế giới.

Sinh viên tham gia chương trình giao lưu (Ảnh: T.T).

GS Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu liên ngành và tạo thêm nhiều cơ hội để sinh viên được tiếp xúc, trao đổi với các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong nước, khu vực và quốc tế.

Hiện nay, Đại học Quốc gia TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ lọt vào top 100 đại học hàng đầu châu Á.