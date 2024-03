Nữ Chủ tịch "Quốc hội trẻ em" là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023

Gây ấn tượng với vai trò Chủ tịch "Quốc hội trẻ em" và thành tích hoạt động đáng nể

Vào tháng 9/2023, Đặng Cát Tiên (lớp 9/3, Trường THCS Thái Nguyên, Nha Trang) vượt qua quá trình chọn lọc kỹ lưỡng để đảm nhận vai trò Chủ tịch trong phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em", cùng thảo luận về phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo môi trường mạng.

Để nắm giữ vai trò Chủ tịch trong phiên họp giả định không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là đối với một học sinh lớp 9 như Đặng Cát Tiên.

Tuy nhiên, với sự tự tin và kiến thức của mình, cùng sự hỗ trợ của ban cố vấn, ban tổ chức, Cát Tiên đã làm rất tốt và để lại dấu ấn lớn trong phiên họp Quốc hội trẻ em với sự tham gia của 263 đại biểu nhí đến từ 63 tỉnh thành tại Việt Nam.

Trước khi đảm nhiệm vai trò đặc biệt này, Cát Tiên cũng đã sở hữu nhiều bằng khen khác nhau như: Bằng khen thành tích xuất sắc tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ IV năm 2023, bằng khen thành tích xuất sắc trong chương trình Tập huấn Ban chấp hành Liên đội tỉnh Khánh Hòa, bằng khen và cúp do có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Nghìn việc tốt tỉnh Khánh Hòa 2023, danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm 2023, giải Nhì Hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2023…

Với những thành tích nổi bật của mình, mới đây nhất, Cát Tiên đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để trở thành 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023.

Em cũng là người trẻ tuổi nhất giành danh hiệu cao quý này năm nay. Đây có thể coi là dấu ấn lớn giúp Tiên cố gắng học hỏi và phấn đấu hơn nữa trên con đường tương lai phía trước.

Chia sẻ về những thành tích mà bản thân đã đạt được, Cát Tiên nói: "Em cảm thấy rất vui, hạnh phúc và may mắn khi đạt được những kết quả như ngày hôm nay.

Những kết quả này không chỉ riêng sự cố gắng, nỗ lực của riêng bản thân em mà còn nhờ sự góp sức, quan tâm, tin tưởng không hề nhỏ của địa phương, nhà trường, gia đình và bạn bè.

Em rất trân quý những tình cảm của cô chú, anh chị, bạn bè dành cho mình. Đây cũng là động lực để em cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Em xin gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, các thầy cô giáo và gia đình đã tạo điều kiện, yêu thương và hỗ trợ em trong thời gian vừa qua".

Chìa khóa giúp cân bằng việc học và hoạt động ngoại khóa

Được biết, ngay từ khi còn nhỏ Cát Tiên được gia đình cho tham gia các hoạt động đồng đội, được rèn luyện kỹ năng để trau dồi bản thân, không ngại đứng trước đám đông. Tiên còn được học các lớp học năng khiếu như: violin, bơi lội,…

Dù tham gia các hoạt động ngoại khóa rất nhiệt tình, năng nổ, Cát Tiên luôn cố gắng cân bằng, không để việc học bị ảnh hưởng. Nữ sinh sinh năm 2009 này luôn là học sinh giỏi toàn diện của trường và đạt điểm số gần như tuyệt đối từ năm lớp 6 đến nay, đạt giải Nhất cuộc thi Nhà sử học nhỏ tuổi toàn quốc năm 2023; giải Nhất cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh năm 2023 do tỉnh Khánh Hòa tổ chức; giải Nhì cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp quốc gia năm 2021; giải Nhất Hội thi tiếng Anh online,…

"Em luôn đặt ra cho mình 3 chìa khóa quan trọng. Thứ nhất, lập kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn. Em tin rằng việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch cụ thể là chìa khóa để việc học tập và hoạt động phong trào vào một hướng chính xác.

Thứ 2, sắp xếp mức độ ưu tiên công việc: em luôn cố sắp xếp thời gian và mức độ ưu tiên công việc, cùng với sự hài hòa giữa học tập, hoạt động phong trào.

Thứ 3, giữ gìn sức khỏe là ưu tiên hàng đầu: em vẫn luôn cố gắng dù bận rộn với công việc nhưng không bao giờ quên giữ gìn sức khỏe, và khi cần, luôn chia sẻ và nhận sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè", Tiên bộc bạch.

Dù có lịch học và các hoạt động khá dày đặc nhưng Cát Tiên không để bản thân bị áp lực mà luôn cố gắng nhìn nhận mọi thứ vô cùng tích cực để hoàn thành được các công việc học tập và ngoại khóa một cách tốt nhất.

"Hiện tại em luôn cố gắng phát huy hết khả năng của bản thân và chinh phục những mục tiêu mình chọn chứ không so sánh với hình mẫu nào. Hơn nữa gia đình cũng không tạo áp lực về thành tích học tập mà khuyến khích em phát triển tốt nhất trong khả năng một cách thoải mái.

Em cũng thường xuyên tập thể dục để có sức khỏe và tinh thần sảng khoái bắt đầu cho ngày mới đầy năng lượng", Tiên nói.

Trong thời gian này, Tiên đặt mục tiêu đạt thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh, và mong muốn đỗ vào lớp 10 chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, một trường có uy tín về chất lượng giáo dục tại Khánh Hòa.

Xa hơn nữa, Tiên chia sẻ mơ ước về việc thực hiện các dự án quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học để đóng góp vào phát triển khoa học và công nghệ. Em còn mong muốn sau này thành lập hệ thống các nhà tình thương để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi nuôi dưỡng giấc mơ và hoài bão của mình.

Ngày 20/3 vừa qua, Trung ương Đoàn đã công bố quyết định công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Đây là những tấm gương điển hình với thành tích ấn tượng, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong giới trẻ và xã hội.

10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu bao gồm:

1. Đinh Cao Sơn (SN 2005) - sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội (lĩnh vực Học tập).

2. TS Hà Thị Thanh Hương (SN 1989) - Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo).

3. TS. Bác sĩ Ngô Quốc Duy (SN 1989) - Phó Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo).

4. Đặng Dương Minh Hoàng (SN 1988) - Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc; Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước; Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước (lĩnh vực Lao động sản xuất).

5. Nguyễn Xuân Lục (SN 1988) - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn WATA (lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp).

6. Đại úy Vũ Văn Cường (SN 1993) - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (lĩnh vực Quốc phòng).

7. Đại úy Lê Thế Văn (SN 1989) - Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (lĩnh vực An ninh trật tự).

8. Xạ thủ Phạm Quang Huy (SN 1996) - vận động viên thành tích cao đội bắn súng Hải Phòng và Đội tuyển bắn súng Quốc gia Việt Nam (lĩnh vực Thể dục Thể thao).

9. Đặng Cát Tiên (SN 2009) - học sinh trường THCS Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (lĩnh vực Hoạt động xã hội).

10. Rapper Nguyễn Đức Cường (SN 1989, nghệ danh Đen Vâu) - ca sĩ tự do (lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật).

9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023:

1. Phạm Việt Hưng (SN 2005) - sinh viên Đại học Chicago, Mỹ (lĩnh vực Học tập).

2. Nguyễn Tuấn Phong (SN 2005) - sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (lĩnh vực Học tập).

3. TS Phạm Huy Hiệu (SN 1992) - giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính; chuyên gia nghiên cứu kiêm Phó giám đốc Trung tâm Sức khỏe Thông Minh VinUni-Illinois, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp (E-lab), Đại học VinUni (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo).

4. Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996) - chuyên viên chính Phòng An ninh hệ thống ứng dụng, Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (lĩnh vực Lao động sản xuất).

5. Đại úy Lê Văn Tùng (SN 1993) - Phó Phi đội trưởng Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (lĩnh vực Quốc phòng).

6. Đại úy Trương Thế Quyền (SN 1991) - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An (lĩnh vực An ninh trật tự).

7. Vận động viên Trần Thị Ngọc Yến (SN 2004) - đội tuyển Cầu mây quốc gia (lĩnh vực Thể dục Thể thao).

8. Lê Văn Phúc (SN 2002) - sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM; Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky (lĩnh vực Hoạt động xã hội).

9. Nghệ sĩ Lô Ngọc Thúy (SN 1993) - Liên đoàn Xiếc Việt Nam (lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật).