Nóng: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK thống nhất toàn quốc

"Kết nối tri thức với cuộc sống" được Bộ GD&ĐT chọn là bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước từ năm học tới (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Theo đó, bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Theo Bộ GD&ĐT, trên cơ sở nghiên cứu các bộ SGK hiện hành và đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn, Bộ xác định: Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả.

Cụ thể, bộ sách bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học, được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh/thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ SGK hiện hành.

Bộ sách này có tính ổn định, NXBGDVN sẵn sàng chỉnh lý cao nhất bởi có đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối, đảm bảo cung ứng trên phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, bộ sách hạn chế tối đa tác động đến giáo viên - học sinh - phụ huynh do đang được sử dụng ổn định và phổ biến nhất, giáo viên quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học.

Việc sử dụng một bộ SGK, theo Bộ GD&ĐT, có thuận lợi cho giáo viên, học sinh và cả xã hội.

Cụ thể, giáo viên sẽ được tiếp cận nội dung chương trình theo cùng một thiết kế sư phạm, thống nhất về cấu trúc bài học, thuật ngữ, chuẩn kiến thức - kỹ năng, từ đó giảm áp lực lựa chọn tài liệu, tránh tình trạng chênh lệch trong cách tiếp cận bài học giữa các địa phương.

Đội ngũ thầy cô có điều kiện đầu tư nhiều thời gian cho đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ, tổ chức kiểm tra đánh giá và phát triển học liệu đi kèm.

Đối với học sinh, một bộ SGK thống nhất góp phần bảo đảm học sinh vùng miền tiếp cận tri thức bình đẳng, hạn chế chênh lệch nội dung học tập giữa các địa phương.

Học sinh được học theo mạch kiến thức xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12, tạo nền tảng liên thông, đồng bộ trong phát triển năng lực, giảm rủi ro đứt gãy kiến thức khi chuyển trường giữa năm học, đặc biệt với học sinh vùng khó khăn, con em lao động di cư.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, dự kiến năm 2030 sẽ miễn phí SGK. Điều này giúp giảm chi phí học tập thường xuyên.

Đối với xã hội, việc thống nhất SGK giúp ổn định chính sách học liệu quốc gia, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội trong giáo dục phổ thông. Chi phí xã hội cho việc mua, thay mới sách hằng năm được giảm đáng kể.

Trước đó, tháng 8 vừa qua, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo yêu cầu xây dựng một bộ SGK thống nhất trên phạm vi cả nước.

Chính phủ chỉ đạo triển khai chủ trương này từ năm học tới. Việc triển khai một bộ SGK toàn quốc được nhiều chuyên gia, giáo viên, phụ huynh kỳ vọng sẽ tạo sự công bằng, thống nhất, đồng bộ trong chất lượng giáo dục trên cả nước, giảm tình trạng lãng phí SGK. Đây là bước đi quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.