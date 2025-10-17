Năm 2026, học sinh cả nước học sách giáo khoa mới

Ngày 17/10, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chương trình, sách giáo khoa giai đoạn 2020-2025. Theo thông tin do Bộ GD&ĐT cung cấp, có 7 nhà xuất bản, 12 công ty cổ phần và gần 4.000 tác giả tham gia biên soạn sách theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Báo cáo của Bộ cho biết, quy trình biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn sách giáo khoa được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng. Các địa phương cũng tích cực biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, góp phần đưa nội dung đặc thù vùng miền vào nhà trường.

Việc lựa chọn sách được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy định, có sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và được xã hội đồng thuận cao.

Liên quan tới thời điểm sử dụng sách giáo khoa mới thống nhất trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nhắc lại mốc thời gian triển khai theo yêu cầu của Thủ tướng là năm học 2026-2027.

Học sinh cả nước sẽ học sách giáo khoa mới từ năm học 2026-2027 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

“Việc biên soạn, thẩm định, ban hành bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học, kế thừa những kết quả đã đạt được của giai đoạn trước, đồng thời khắc phục những bất cập còn tồn tại”, thông cáo báo chí của Bộ GD&ĐT nêu.

Trước đó, vào ngày 22/8 Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với 3 nội dung quan trọng liên quan tới sách giáo khoa cho học sinh phổ thông.

Bộ Chính trị yêu cầu Bộ GD&ĐT phải rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc và phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu phải có sách giáo khoa mới để sử dụng ngay từ năm học 2026-2027.

Như vậy, Bộ GD&ĐT có chưa đầy 1 năm để chuẩn bị bộ sách giáo khoa dùng chung trên cả nước. Từ năm học 2026-2027, học sinh sẽ học sách giáo khoa mới.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai theo lộ trình từ năm học 2020-2021 bắt đầu với học sinh lớp 1. Đi kèm theo đó là các bộ sách giáo khoa mới, cụ thể hoá chủ trương “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”.

Bộ phê duyệt lưu hành 3 bộ sách gồm Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo và Cánh diều, ngoài ra còn có một số sách lẻ khác.

Quyền chọn sách giáo khoa được giao cho nhà trường theo Thông tư 27/2023. Người đã tham gia biên soạn sách giáo khoa hoặc tham gia chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa không được tham gia hội đồng lựa chọn sách tại các cơ sở giáo dục.

Danh mục sách giáo khoa sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được nhà trường công bố trước ngày 30/4 hằng năm.