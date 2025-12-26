“Siết” đặt tên trường đại học, lo quy định… máy móc

Dự thảo quy định về nguyên tắc đặt tên cơ sở giáo dục đại học thu hút nhiều ý kiến tại tọa đàm góp ý các dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại TPHCM ngày 26/12.

Dự thảo quy định về đặt tên cơ sở giáo dục đại học thu hút nhiều ý kiến đóng góp (Ảnh: L.T).

Về tên gọi cơ sở giáo dục đại học, PGS.TS Thái Bá Cần, Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định, đề nghị nên quy định theo nguyên tắc chung, hạn chế liệt kê các từ ngữ cụ thể, nhằm bảo đảm tính bao quát và thống nhất trong thực hiện.

Ông cũng bày tỏ băn khoăn trước thực trạng hệ thống giáo dục đại học có nhiều tên gọi khác nhau, như đại học, trường đại học, trường thành viên, trường thuộc.

Theo ông, cần làm rõ định hướng phát triển dài hạn, xác định cụ thể mô hình đại học nghiên cứu, ứng dụng, thực hành, thay vì yêu cầu một cơ sở vừa quy mô lớn vừa toàn diện.

Theo PGS.TS Thái Bá Cần, quy mô không đồng nghĩa với chất lượng, do đó các khái niệm, tiêu chí về mô hình và tên gọi cần được quy định rõ trong văn bản pháp luật để tránh cách hiểu, áp dụng khác nhau.

PGS.TS Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, nêu quan điểm hiện nay nhiều thuật ngữ chuyên ngành như “marketing”, “logistics” đã được sử dụng phổ biến trong hệ thống ngành đào tạo cũng như trong đời sống tiếng Việt.

Nếu quy định cứng nhắc rằng tên trường phải hoàn toàn bằng tiếng Việt theo cách dịch nghĩa, ông lo ngại có thể phát sinh những bất cập và cách gọi khiên cưỡng.

"Thay vì quy định “tên tiếng Việt”, quy định nên sử dụng khái niệm “tên gọi được sử dụng phổ biến trong tiếng Việt” nhằm phù hợp với thực tiễn phát triển ngành nghề đào tạo và tránh máy móc trong việc đặt tên cơ sở giáo dục đại học", PGS.TS Phạm Quốc Việt đề xuất.

Trao đổi tại tọa đàm, bà Mai Thị Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT, cho hay dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, trong đó vấn đề đặt tên và đổi tên cơ sở giáo dục đại học được chú trọng với mục tiêu bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong toàn hệ thống.

Trong đó, tên tiếng nước ngoài hoặc tên giao dịch quốc tế phải được dịch tương đương với tên tiếng Việt, không làm thay đổi bản chất pháp lý hoặc “nâng hạng” cơ sở đào tạo.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc cho hay ban soạn thảo sẽ tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo nghị định theo hướng rõ ràng, thống nhất, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các trường phát triển, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh quy định đặt tên trường đại học nhằm tránh tình trạng lạm dụng hoặc gây hiểu nhầm cho người học và xã hội về vị thế, đẳng cấp của nhà trường. Việc đặt tên cần phù hợp với thông lệ, phản ánh đúng thực chất và định hướng phát triển của từng cơ sở giáo dục đại học.

Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết, tên tuổi và uy tín của một trường đại học là quá trình tích lũy lâu dài, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Nếu thay đổi tên gọi liên tục, người học và xã hội sẽ khó nhận diện chính xác về nhà trường.

Do vậy, quy định liên quan cần được cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới mục tiêu cốt lõi là chất lượng đào tạo và uy tín học thuật.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: L.T).

Dự thảo nghị định quy định khi đặt tên trường đại học không được gây nhầm lẫn về loại hình, tính chất sở hữu, phạm vi hoạt động, cơ quan quản lý, chất lượng hoặc vị thế của cơ sở giáo dục đại học; không sử dụng từ ngữ thể hiện danh hiệu, thứ hạng.

Tên phải thể hiện đúng loại hình pháp lý, quyền cấp bằng và mức độ đào tạo theo quy định của pháp luật; việc sử dụng các từ "đại học", "trường đại học", "học viện" phải phù hợp với điều kiện thành lập và cơ cấu tổ chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, các trường không được tự ý đặt tên thể hiện vị thế đặc biệt như “quốc tế”, “quốc gia”, “Việt Nam”, “Hồ Chí Minh”, “International”, “National”, “State”…