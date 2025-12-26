Học sinh, giáo viên TPHCM chính thức có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026

Giáo viên và học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt, TPHCM (Ảnh: Anh Hồng).

Thành phố đồng ý cho học sinh, giáo viên giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày, từ thứ năm, ngày 12/2/2026 đến hết chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), với tổng thời gian nghỉ 11 ngày.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố giao Sở GD&ĐT có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục.

Cách đây nửa tháng, tại tờ trình ngày 11/12, Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất thêm căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của UBND TPHCM, thủ trưởng các cơ sở giáo dục được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị, bảo đảm đủ 35 tuần thực dạy, kiểm tra, đánh giá theo quy định.

Tùy tình hình thực tế, thủ trưởng các đơn vị có thể linh hoạt điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh, với thời gian nghỉ tối đa không quá 2 tuần trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng giáo dục và phù hợp với kế hoạch năm học chung của thành phố.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, phương án nghỉ Tết nêu trên được tính toán dựa trên khung thời gian năm học và tiến độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tại thành phố.