Nỗi bất lực tận cùng của người mẹ: “Con tôi đang ăn gì ở trường học?”

Phụ huynh nhiều năm phản ánh chất lượng bữa ăn bán trú

Khi những hình ảnh trong phóng sự phát ngày 28/1 ghi lại những nghi vấn như thực phẩm đã hết hạn vẫn được đưa vào chế biến với quan niệm “không thối là còn dùng được”, nguyên liệu thịt trâu đông lạnh nhưng được "hô biến" thành thịt bò trong thực đơn, cùng không gian chế biến thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh... vừa dứt, chị H. cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Gác lại mọi bộn bề của những ngày cuối năm, người mẹ vội vã đến trường để tìm câu trả lời cho sự việc.

Con của chị L.T.T.H. học lớp 5 tại Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM - một trong hàng chục cơ sở giáo dục tại TPHCM hợp đồng cung cấp suất ăn với Công ty An Phước Thắng SG (Sago Food) - đơn vị được nhắc đến trong phóng sự.

Cùng với nhiều ông bố bà mẹ khác, chị chất vấn hiệu trưởng trước sự việc nhà cung cấp bị nghi sử dụng thực phẩm quá hạn.

Là Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, chị H. cho biết không chỉ lúc này mà nhiều năm qua, chị và nhiều phụ huynh đã liên tục phản ánh về chất lượng bữa ăn bán trú. Các ý kiến được nêu ra trong nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường nhưng theo chị không được ghi nhận, lắng nghe và giải quyết.

Phụ huynh từng phản ánh việc học sinh thường xuyên đau bụng, nôn ói sau bữa ăn bán trú. Tuy nhiên, theo phản hồi mà chị H. nhận được là số lượng học sinh gặp vấn đề “chưa đủ nhiều”, chỉ vài em mỗi lớp nên chưa được xem xét.

Các bà mẹ trong nỗi lo: "Con tôi ăn gì ở trường?" (Ảnh: Hoài Nam).

Về chất lượng bữa ăn, chị H. cho biết phụ huynh nhiều lần phản ánh tình trạng thức ăn nấu chưa chín kỹ, có món như thịt gà bên ngoài chín nhưng bên trong còn sống; cơm bị đánh giá là dở, khẩu vị không phù hợp với học sinh; thực đơn lặp lại, chất lượng bữa ăn không ổn định.

Ngoài ra, phụ huynh cũng từng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn đầu vào, chất lượng hàng hóa. Tuy nhiên, phía nhà cung cấp không giải đáp rõ ràng và phụ huynh nhiều lần đề nghị được xem các giấy tờ liên quan nhưng không được đáp ứng.

Chia sẻ về quá trình khảo sát lựa chọn nhà cung cấp vào đầu năm học, chị H. cho hay, trong các trao đổi với nhau, nhiều phụ huynh chia sẻ đều không đồng ý chọn Sago Food.

Tuy nhiên, khi công bố kết quả kiểm phiếu, đơn vị này lại có số phiếu cao nhất. Đáng chú ý, ban kiểm phiếu gồm ba giáo viên của trường, không có đại diện phụ huynh tham gia.

“Nhà trường cũng thường xuyên lấy ý kiến học sinh, quay clip hỏi học sinh ăn có ngon không, nhưng thử hỏi có em nào dám nói thật không?”, chị H. bày tỏ.

“Thành trì cuối cùng là bữa ăn học đường, tôi đã không bảo vệ được con”

Chị L.T.T.H. trải lòng, giờ đây mỗi gia đình chỉ có một đến hai con, bố mẹ chăm sóc con rất kỹ lưỡng. Phụ huynh có thể nhịn ăn, ăn dở một chút để con được ăn đồ tốt, ăn đồ ngon. Chị chấp nhận con mặc đồ cũ, dùng đồ học tập bình thường, nhưng riêng bữa ăn - thứ trực tiếp đi vào cơ thể trẻ - thì không thể dễ dãi.

Bảo mẫu, nhân viên phục vụ bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Tân Quy (Ảnh: Hoài Nam).

Nghĩ đến cảnh ở nhà mình kỹ bao nhiêu nhưng con ở trường ngày hai bữa không biết con ăn gì vào người, chị H. không chỉ thấy có tội với con mình. Trong vai trò là Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, chị H. day dứt, tội lỗi với học sinh cả lớp và với cả các phụ huynh khác vì mình không thể bảo vệ được con em.

“Chúng tôi nỗ lực để mang lại điều tốt nhất cho con, nhưng “thành trì cuối cùng” là bữa ăn ở trường lại không thể kiểm soát được. Tôi cảm thấy bất mãn và bất lực lắm”, nước mắt chị H. trào ra.

Trưa 28/1, giữa bức xúc của phụ huynh, nhà trường hẹn sẽ tổ chức một cuộc họp với phụ huynh về vấn đề bán trú, chị H. nói thẳng với thầy hiệu trưởng: “Em xin phép không tham gia cuộc họp. Bởi vì bao nhiêu năm qua em đã lên tiếng, đã ý kiến nhưng không được ghi nhận”.

Học sinh sử dụng suất ăn từ nhà cung cấp đang bị nghi "hô biến" thịt hết hạn (Ảnh: Hoài Nam).

Chị H. cũng cho rằng, các cơ quan chức năng, các đơn vị truyền thông khi tìm hiểu về vấn đề bữa ăn học đường hãy gặp phụ huynh, hãy nghe phụ huynh nói. Còn nếu chỉ nghe nhà trường, nhà cung cấp báo cáo thì “mọi thứ sẽ đều đảm bảo”.

Khi trao đổi với phóng viên Dân trí, người mẹ nghẹn đắng đưa ra lời đề nghị: “Hãy chia sẻ đầy đủ ý kiến của tôi nhưng đừng đưa mặt tôi lên báo. Tôi cảm thấy đau đớn và cả nhục nhã khi mình không bảo vệ được các con”.

Phụ huynh yêu cầu trường đối thoại công khai

Chị Nguyễn T.Tr., phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM cho biết, đầu năm học này chị là một trong những phụ huynh tham gia vào đoàn khảo sát thực tế để chọn nhà cung cấp.

Hình ảnh và những tin nhắn trao đổi của phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy sau khi đi khảo sát tại nhà cung cấp SaGoFood (Ảnh: Hoài Nam).

Khi vào cơ sở của Sago Food, điều chị nhớ nhất là “sặc lên mùi thuốc tẩy nồng nặc”, nặng mùi rõ hơn các đơn vị họ tham gia khảo sát khác. Hợp đồng cung cấp thực phẩm chủ yếu là hàng đông lạnh cũng khiến phụ huynh băn khoăn.

Người này cho biết, hầu hết các thành viên trên chuyến xe của chị Tr. đi khảo sát hôm đó đều không chọn Sago Food. Thế nhưng khi trường thông báo kết quả kiểm phiếu, phụ huynh bất ngờ khi nhà cung cấp này lại được chọn.

Một ông bố đặt câu hỏi: "Bao nhiêu năm qua, con tôi ăn gì vào người?" (Ảnh: Hoài Nam).

Anh Lâm Quốc Việt, phụ huynh có hai con học tại trường bức xúc đặt câu hỏi: “Bao nhiêu năm qua, các con tôi đã ăn gì vào người ở trường? Ai chịu trách nhiệm?”.

Khi phụ huynh yêu cầu gọi lãnh đạo Sago Food đến để đối chất ngay, anh Việt từ tốn: “Theo tôi, nhà trường cần sắp xếp và thông báo rộng rãi đến phụ huynh về việc tổ chức một buổi đối thoại bài bản. Còn lúc này, nếu lãnh đạo Sago Food đến đây, là một người bố, tôi không biết mình có bình tĩnh nổi hay không?”

Kế hoạch tổ chức kiểm tra bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Tân Quy được ban hành vào tháng 9/2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Trường tổ chức đối thoại với phụ huynh Sau khi tạm dừng tổ chức bán trú khi nhà cung cấp vướng vào nghi vấn “hô biến” thịt hết hạn và trước phản ứng của phụ huynh, Trường Tiểu học Tân Quy sẽ tổ chức buổi đối thoại với cha mẹ học sinh về công tác bán trú vào sáng 31/1.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy, cho biết trường ký hợp đồng với công ty Sago Food cung cấp suất ăn từ năm học 2023-2024 sau khi phụ huynh cùng tham gia lựa chọn nhà cung cấp. Công ty này đầy đủ các hồ sơ, giấy phép, điều kiện để cung cấp suất ăn cho trường học.

"Tôi rất bức xúc khi xem những hình ảnh liên quan đến nghi vấn thịt hết hạn bị đưa vào nhà trường. Tôi ăn cùng học sinh hằng ngày”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy nói.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, nơi Sago Food trú đóng, cho biết từ ngày 1/7/2025 đến nay, chính quyền địa phương đã tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong đó, lần đầu tiên được thực hiện vào ngày 10/10/2025 và không phát hiện dấu hiệu vi phạm. Hai lần còn lại vào ngày 9/1 và 28/1, đoàn kiểm tra đã thu thập mẫu để phân tích, kiểm nghiệm và đang chờ kết quả.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đã yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm từ toàn bộ các đơn vị đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, suất ăn chế biến sẵn đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí hoặc các kênh thông tin truyền thông. Đồng thời, các đơn vị rà soát, báo cáo toàn diện việc tổ chức và cung cấp bữa ăn học đường trong toàn ngành GD&ĐT.