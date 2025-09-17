Phụ huynh bất ngờ suất cơm bán trú 17.000 đồng, cộng đồng mạng khen ngợi

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh những khay cơm bằng inox được bày sẵn, mỗi suất gồm có cơm trắng, rau xào xanh tươi, thịt, trứng cùng bát canh. Suất ăn gọn gàng, hấp dẫn chẳng khác nào bữa cơm gia đình.

Qua tìm hiểu, những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là bữa ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Thái Sơn (xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An), với mức giá chỉ 17.000 đồng/suất.

Những suất cơm 17.000 đồng của Trường Tiểu học Thái Sơn gây sốt trên mạng xã hội (Ảnh: Cao Bằng),

Chiều 17/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Hoàng Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thái Sơn, cho biết nhà trường đã duy trì tổ chức ăn bán trú cho học sinh nhiều năm nay.

“Các suất ăn như thế này nhà trường thực hiện đều đặn suốt hai năm qua, mỗi tuần có bốn thực đơn khác nhau để tránh trùng lặp.

Chúng tôi chỉ mong học sinh có bữa ăn đủ chất, không ngờ lại được quan tâm rộng rãi như vậy. Thực ra làm bán trú là trách nhiệm, chỉ mong các con ăn ngon, ăn hết khẩu phần để bố mẹ yên tâm”, cô Thảo chia sẻ.

Hình ảnh học sinh Trường Tiểu học Thái Sơn với bữa ăn 17.000 đồng để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp (Ảnh: Cao Bằng).

Theo cô Thảo, năm học 2025-2026, trường có 708 học sinh, trong đó hơn 630 em đăng ký ăn bán trú. Việc tổ chức bán trú được quản lý chặt chẽ từ khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến đến bếp ăn đều có camera giám sát, dữ liệu hình ảnh được lưu trữ. Phụ huynh khi có nhu cầu có thể trực tiếp kiểm tra.

Được biết, mỗi suất ăn có giá 17.000 đồng (chưa bao gồm kinh phí nấu ăn, phục vụ). Để có những bữa ăn chất lượng, nhà trường xây dựng thực đơn theo tuần, lựa chọn thực phẩm tươi ngon, chế biến tại bếp ăn tập trung, đồng thời có sự giám sát của giáo viên và phụ huynh. Mục tiêu là giúp học sinh vừa no bụng, vừa có đủ dinh dưỡng để học tập.

Sau khi hình ảnh bữa cơm học sinh bán trú Trường Tiểu học Thái Sơn đăng lên mạng xã hội, đa số phụ huynh và người dùng bày tỏ sự hài lòng.

Đây là bữa cơm trưa của các học sinh Trường Tiểu học Thái Sơn hôm thứ 3 gồm: cá thu trắng kho mặn ngọt, rau củ qủa xào, vừng lạc, canh rau vặt vườn nấu thịt băm (Ảnh: Cao Bằng).

Tài khoản Hằng Nga bình luận: “Suất ăn thế này là quá tốt, vừa ngon vừa đủ chất, mong nhiều trường học làm được như vậy”.

Một tài khoản khác có tên Ngọc Huyền viết: “Nhà trường công khai minh bạch, phụ huynh yên tâm hơn khi cho con ở lại bán trú”.

“Chỉ với 17.000 đồng mà con có bữa ăn đủ chất, tôi thật sự yên tâm khi gửi gắm con ở trường”, một phụ huynh chia sẻ.

Câu chuyện về “suất cơm 17 nghìn” nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến mong mô hình bán trú tiết kiệm, sạch sẽ và đủ dinh dưỡng này sẽ được nhân rộng ở các trường học, để phụ huynh yên tâm làm việc, trẻ em được chăm sóc tốt hơn.