Nhiều trường đại học bất ngờ tuyển bổ sung ngành học “hot” nhất năm nay

Mùa tuyển sinh năm 2025, sư phạm là ngành học có điểm chuẩn dẫn đầu cả nước khi chiếm 4/6 ngành có điểm chuẩn tuyệt đối 30 là ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung tại 2 Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế.

Các ngành đào tạo sư phạm khác, tại nhiều trường đại học khác đều có mức điểm chuẩn rất cao.

Sư phạm là ngành có điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh năm 2025 (Ảnh: Hoài Nam).

Ngay sau khi xác nhận trúng tuyển đợt 1, nhiều trường đại học trong cả nước thông báo về việc tuyển bổ sung nhiều ngành đào tạo sư phạm, trong đó có cả những ngành sư phạm "hot". Điều này gây bất ngờ khi có những ngành sư phạm có điểm chuẩn trúng tuyển rất cao tại một số trường.

Bất ngờ nhất là Trường Đại học Quy Nhơn thông báo xét tuyển bổ sung 5 ngành sư phạm gồm Giáo dục Tiểu học, Sư phạm tin học, Sư phạm ngữ văn, Sư phạm lịch sử, Sư phạm địa lý.

Trong đó, ngành Sư phạm lịch sử nhận hồ sơ từ 27,21 điểm; Sư phạm địa lý 26,74 điểm; Sư phạm ngữ văn 26,85 điểm; Giáo dục tiểu học 26,9 điểm.

Trường Đại học An Giang cũng thông báo tuyển bổ sung đến 24 ngành đào tạo, trong đó có nhiều ngành đào tạo sư phạm như toán, vật lý, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, sinh học…

Trường Đại học An Giang tuyển bổ sung nhiều ngành đào tạo sư phạm (Ảnh: N.T).

Trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển bổ sung gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Nhiều ngành sư phạm cũng có tên trong danh sách tuyển bổ sung năm 2025 của Trường Đại học Hồng Đức như vật lý, hoá học, sinh học, tin học, tiếng Anh…

Danh sách các ngành đào tạo cần tuyển bổ sung tại Trường Đại học Hồng Đức (Ảnh: N.T).

Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển với ngành Sư phạm vật lý là 26,38; Sư phạm hoá học 25,8; Sư phạm sinh học 22,75; Sư phạm tin học 24,46; Sư phạm tiếng Anh 25,32…

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) cần tuyển bổ sung 70 chỉ tiêu ngành Sư phạm công nghệ.

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) cần tuyển bổ sung 70 chỉ tiêu ngành Sư phạm công nghệ (Ảnh: N.T).

Mức điểm xét tuyển là 20 ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT/phương thức kết hợp; điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 800; điểm đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 16,95 và điểm đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TPHCM là 15,2.

Trường Đại học Hải Dương cũng cần tuyển bổ sung nhiều ngành nghề, trong đó có nhiều ngành đào tạo sư phạm.

Mức điểm xét tuyển với ngành Sư phạm toán là 23,77; Sư phạm tin học 22,2; Sư phạm ngữ văn 26,47; Sư phạm lịch sử 26,83; Sư phạm Địa lý 26,67; Sư phạm tiếng Anh 24,44; Sư phạm sinh học 19,75; Sư phạm công nghệ 19,5….

Trường Đại học Hải Dương tuyển bổ sung nhiều ngành đào tạo sư phạm với mức điểm chuẩn cao nhất ở ngành Sư phạm lịch sử 26,83 (Ảnh: N.T).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 1/9 đến tháng 12, thí sinh có thể xét tuyển các đợt bổ sung của các trường có nhu cầu tuyển sinh bổ sung.

Thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học.