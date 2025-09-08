Loạt trường Y xét tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, vừa thông báo xét tuyển bổ sung các ngành như Y học dự phòng, Điều dưỡng, Y tế công cộng...

Trường này tuyển bổ sung 5 ngành: Y học dự phòng, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Y tế công cộng. Ngưỡng xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT/kết hợp đều ở mức 17.

Cụ thể chỉ tiêu và mức điểm các ngành xét tuyển bổ sung như sau:

Trường Đại học Y Dược Thái Bình xét tuyển bổ sung 3 ngành đào tạo, tổng hơn 100 chỉ tiêu.

Các ngành xét tuyển bổ sung gồm: Y học dự phòng, Điều dưỡng (ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 17 điểm) và ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học với mức điểm 19,50.

Thông tin chi tiết chỉ tiêu và mã ngành như sau:

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng xét tuyển bổ sung các ngành với phương thức xét tuyển là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Trong đó, ngành Y khoa tuyển thêm 80 chỉ tiêu, Răng Hàm Mặt (10), Dược học (40), Điều dưỡng (60), Kỹ thuật xét nghiệm y học (20). Tổng chỉ tiêu xét tuyển bổ sung của trường này là 210 sinh viên.

Thời gian nhận hồ sơ từ 8/9 đến trước 17h ngày 14/9.

Ngưỡng nhận hồ sơ không thấp hơn điểm chuẩn đợt 1 của trường, cụ thể:

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển thêm 33 chỉ tiêu ngành Y khoa, mức nhận hồ sơ là từ 24,25 điểm.

Thí sinh nộp trước 17h ngày 10/9.

Trước đó, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển bổ sung 80 sinh viên ngành Công tác xã hội. Sau nhiều năm, năm nay ĐH Y Hà Nội mới xét tuyển bổ sung.

Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp gồm A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh), B08 (toán, sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 17.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).