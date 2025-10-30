Tiếp thu góp ý về kỷ luật học sinh, cần thiết sẽ sửa đổi Thông tư 19

Tại phiên thảo luận về phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội sáng nay (30/10), Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã chia sẻ về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đề cập đến những đột phá trong chính sách và sự thay đổi về triết lý trong quản lý học sinh.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long mở đầu bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

"Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị là một đột phá. Đột phá trong nhiều khía cạnh khác nhau của nền giáo dục nước nhà. Điều kiện về vật chất, ngân sách cho phép làm điều đó, chỉ cần quyết tâm thì sẽ đạt được mục tiêu đề ra và thực hiện được các đột phá ở trong Nghị quyết 71", ông nói.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long (Ảnh: TL).

Liên quan đến vấn đề bạo lực học đường và Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT về kỷ luật học sinh mà đại biểu Quốc hội quan tâm, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT tích cực theo dõi sát tình hình dư luận xã hội, ý kiến của các giới, các đại biểu Quốc hội cũng như thông tin báo chí để kịp thời sửa đổi và bổ sung.

"Tôi xin phép được thay mặt Bộ GD&ĐT, xin tiếp thu ý kiến góp ý. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có một chỉ thị cho Bộ GD&ĐT là nắm sát tình hình, dư luận, rồi các giới khác nhau, các đại biểu Quốc hội, thông tin báo chí để xem diễn tiến thế nào và có sửa đổi bổ sung kịp thời", Phó Thủ tướng cho hay.

Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định khen thưởng, kỷ luật học sinh trong nhà trường có hiệu lực vào ngày mai (31/10), được Bộ GD&ĐT ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp trong Thông tư 08 năm 1988.

“Như vậy là gần 40 năm chúng ta mới sửa được. Rất nhiều đời Bộ trưởng nâng lên đặt xuống, bàn đi bàn lại trong ban cán sự trước đây, đều chưa làm. Đây là một việc làm rất bản lĩnh của Bộ GD&ĐT, chúng ta cần ghi nhận”, ông nói.

Khi giải thích về triết lý đứng sau việc sửa đổi Thông tư 19, Phó Thủ tướng thông tin về vấn đề này đã trực tiếp hỏi Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn.

Theo đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy các vi phạm được xử lý theo hệ thống pháp luật chuyên ngành tương ứng. Ví dụ, học sinh vi phạm có thể được đưa vào trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cộng đồng. Nếu vi phạm hình sự thì căn cứ vào lứa tuổi để xử lý theo Bộ luật Hình sự; còn vi phạm hành chính sẽ được điều chỉnh theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.

"Đây cũng là tư duy của Bộ GD&ĐT nhằm giữ việc kỷ luật trong nhà trường tương đối nhẹ nhàng, theo quan điểm giáo dục của phần lớn các nước phát triển, không được ngắt quãng quá trình giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em ở lứa tuổi nhạy cảm", Phó Thủ tướng thông tin.

Đồng thời, ông nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng Bộ GD&ĐT theo dõi sát quy định, chính sách liên quan, kịp thời sửa đổi nếu cần thiết bởi "việc này hoàn toàn cầu thị".

Phát biểu trước đó, nhiều ý kiến đại biểu cho rằng theo Thông tư mới của Bộ GD&ĐT, hình thức kỷ luật đình chỉ học sẽ được bỏ hoàn toàn. Chủ trương nhân văn này nhằm bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Tuy nhiên, nhiều cử tri lo ngại biện pháp kỷ luật chỉ dừng ở nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi, phê bình, viết bản tự kiểm điểm, chưa đủ tính răn đe, đặc biệt với hành vi xúc phạm, bạo lực học đường nhưng chưa đến mức cấu thành tội phạm.