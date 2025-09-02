Loạt trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung, 15 điểm đã đỗ

Lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại đây, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung với 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội.

Cụ thể, trường xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (toán, lý, hóa), B00 (toán, hóa, sinh), B08 (toán, sinh, tiếng Anh). Ngưỡng nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 17 điểm.

Thí sinh có nguyện vọng vào trường nộp hồ sơ trực tiếp từ 8h ngày 3/9 đến 16h ngày 12/9. Hồ sơ gồm một bản sao công chứng giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT cùng bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, giải quốc gia, quốc tế (nếu có).

Học sinh Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vào các ngành của trường. Trong đó, các ngành Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe cùng lấy điểm chuẩn xét tuyển bổ sung là 19.

Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn 19,5, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài có điểm chuẩn bổ sung là 20,5.

Thông báo của Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội nhận hồ sơ đợt xét tuyển bổ sung năm 2025 với mức 16-19 điểm.

Trường nhận hồ sơ ngày 24-31/8, với hai phương thức tuyển sinh: xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường Đại học FPT cũng xét tuyển bổ sung năm 2025 ở các phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh như: Kế toán, Khoa học máy tính, Du lịch, Quản trị khách sạn... Trường nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến ngày 1-10/9.

Thông báo của Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) tuyển sinh bổ sung 6 ngành đào tạo, với 300 chỉ tiêu, cho các ngành đào tạo chủ yếu bằng tiếng Anh và một số học phần bằng tiếng Việt.

Mức điểm tuyển bổ sung đợt 2 cho cả phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực (sau quy đổi) là 19, chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).

Học sinh tìm hiểu cơ hội tuyển sinh năm 2025 (Ảnh: Nam Trần).

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung năm 2025 điểm từ 17 với thời gian từ 23/8 đến 4/9.

Trường Đại học CMC tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học CMC, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh của trường từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/9.

Các ngành tuyển bổ sung bao gồm: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tiếng Nhật thương mại.

Thông báo của Trường ĐH Hòa Bình, năm nay nhà trường xét tuyển bổ sung đợt 2 ở 20 ngành, với phương thức xét học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các ngành đều có mức điểm 15, cá biệt một số ngành ở mức 19-20,5 điểm.