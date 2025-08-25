Học sinh tạm nghỉ từ ngày 25/8 để tránh bão Kajiki
(Dân trí) - Trước những diễn biến phức tạp của bão Kajiki (bão số 5), ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị quyết định cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Ngày 24/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước những diễn biến phức tạp của bão Kajiki, Sở này đã có thông báo cho học sinh các trường học, cơ sở giáo dục tạm nghỉ học.
Toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ nghỉ học từ ngày 25/8 đến khi thời tiết bình thường trở lại.
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chằng chống phòng học, cửa kính; bảo quản trang thiết bị, hồ sơ ở nơi an toàn; bố trí cán bộ, giáo viên ứng trực 24/24h để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.
Tùy tình hình cụ thể, thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn Quảng Trị có thể điều chỉnh kế hoạch tập trung học sinh đầu năm, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cấp thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão, mưa lũ.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ đêm 24/8 đến rạng sáng 25/8, bão số 5 đã gây mưa tại nhiều địa phương ở Quảng Trị, đặc biệt là khu vực phía Bắc tỉnh này.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 18h ngày 24/8, bão Kajiki (bão số 5) đã mạnh lên cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, cách Nghệ An khoảng 435km, cách Hà Tĩnh khoảng 410km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360km về phía Đông.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.
Theo dự báo, khoảng 4h ngày 25/8, bão đi vào khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An 240km, Hà Tĩnh 210km, Bắc Quảng Trị 140km.
Đến 16h ngày 25/8, bão hoạt động trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cường độ giảm xuống cấp 11-12, giật 14. Ngày 26/8, bão đi sang khu vực Trung Lào và suy yếu nhanh.
Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết một số kịch bản cho thấy bão có thể đạt cấp 15 nhưng kịch bản này không cao.