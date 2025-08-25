Học sinh tạm nghỉ từ ngày 25/8 để tránh bão Kajiki

Ngày 24/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trước những diễn biến phức tạp của bão Kajiki, Sở này đã có thông báo cho học sinh các trường học, cơ sở giáo dục tạm nghỉ học.

Toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ nghỉ học từ ngày 25/8 đến khi thời tiết bình thường trở lại.

Giáo viên Trường Tiểu học Kim Lũ (Quảng Trị) chủ động ứng phó với bão (Ảnh: Nhật Anh).

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chằng chống phòng học, cửa kính; bảo quản trang thiết bị, hồ sơ ở nơi an toàn; bố trí cán bộ, giáo viên ứng trực 24/24h để xử lý kịp thời tình huống phát sinh.

Tùy tình hình cụ thể, thủ trưởng các đơn vị, trường học trên địa bàn Quảng Trị có thể điều chỉnh kế hoạch tập trung học sinh đầu năm, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn chưa cấp thiết để tập trung cho công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ đêm 24/8 đến rạng sáng 25/8, bão số 5 đã gây mưa tại nhiều địa phương ở Quảng Trị, đặc biệt là khu vực phía Bắc tỉnh này.