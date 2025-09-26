Chưa đến 50% cán bộ phụ trách giáo dục ở xã có trình độ chuyên môn sư phạm

Năm học 2025-2026, so với định mức biên chế được giao, tỉnh Gia Lai còn thiếu 1.479 giáo viên. Trong đó, bậc Mầm non thiếu 812, Tiểu học thiếu 98, THCS thiếu 130, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp thiếu 439 giáo viên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, sau sáp nhập, tỉnh có 135 xã, phường với 144 công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục ở cấp xã. Tuy nhiên, chỉ 63 công chức có trình độ sư phạm và liên quan đến sư phạm nên gặp những khó khăn nhất định.

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn tình trạng thiếu hụt giáo viên đầu năm học mới (Ảnh: Doãn Công).

Mới đây, tại cuộc họp giao ban Thường trực Đảng ủy 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các địa phương đều phản ánh bất cập về việc nhiều trường sau khi sáp nhập có số học sinh tăng nhanh, tình trạng thiếu hụt giáo viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Theo Sở GD&ĐT Gia Lai, nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, nhu cầu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất rất lớn, việc mở rộng quỹ đất xây thêm phòng học gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Địa bàn tỉnh Gia Lai hiện tại rộng, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực phía Tây chiếm tới 46%, trong đó công chức cấp xã có trình độ chuyên môn sư phạm chưa đến 50%.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, cho biết đơn vị đã ban hành kế hoạch tuyển dụng nhằm bảo đảm bổ sung đủ số lượng giáo viên theo định mức biên chế, phục vụ tốt công tác dạy học tại các trường.

Theo ông Nam, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai như điều động, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên dôi dư để giải quyết tình trạng, thừa thiếu cục bộ giữa các trường; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương để thu hút giáo viên đến công tác và gắn bó lâu dài.

“Số lượng giáo viên tuy thiếu khá nhiều, nhưng công tác giảng dạy cơ bản vẫn được đảm bảo, không bị ảnh hưởng nhiều”, ông Nam thông tin.

Theo ông Nam, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở GD&ĐT chủ trì tuyển dụng toàn bộ số chỉ tiêu biên chế chưa sử dụng, nhằm đáp ứng nhu cầu đội ngũ giáo viên cho năm học 2025-2026.

Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai thông tin, việc tuyển dụng sẽ ưu tiên cho giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, phổ cập mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, dạy học 2 buổi/ngày, cũng như bố trí cho các cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp.

Về khắc phục công chức giáo dục cấp xã chưa đáp ứng chuyên môn, ông Nam cho biết ngoài các văn bản hướng dẫn của Sở và cẩm nang của Bộ GD&ĐT, thời gian tới đơn vị sẽ tăng cường bồi dưỡng thêm cho cán bộ phụ trách lĩnh vực này.

Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cũng đề nghị các xã, phường chủ động nghiên cứu văn bản hướng dẫn đã ban hành, nếu còn vướng mắc tiếp tục trao đổi với phòng chuyên môn của sở để hướng dẫn thêm.