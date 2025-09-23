"Nhiều người tin nhờ đòn roi, mắng mỏ của thầy cô mà nên người"

Những ngày qua, Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó chính thức bãi bỏ hình thức đình chỉ học nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nhiều chuyên gia giáo dục, nhà giáo ủng hộ tinh thần nhân văn của thông tư khi bỏ hình thức buộc thôi học với học sinh.

Thông tư số 19 của Bộ GD&ĐT bỏ hình thức đình chỉ học tập học sinh (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Bên cạnh đó cũng không ít ý kiến phản đối vì cho rằng việc bỏ hình thức buộc thôi học trong nhiều trường hợp có thể “dung dưỡng” cho hành vi sai của học trò, kéo theo những thách thức và có thể là cả sự bất lực cho giáo viên, nhà trường.

PGS.TS tâm lý giáo dục Phạm Mạnh Hà, Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, quan điểm không trừng phạt học sinh đang bị nhiều người xem là một sai lầm lớn.

Nhiều người cho rằng không còn quy định đuổi học học sinh đã "tước" đi quyền lực của giáo viên, khiến học sinh trở nên "nhờn" và vi phạm kỷ luật mà không còn phải sợ.

Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, thực tế, chúng ta đã và đang hiểu sai về sự khác biệt giữa kỷ luật và trừng phạt. Điều này còn xuất phát từ việc nhiều người trong chúng ta lớn lên với đòn roi và những lời mắng mỏ từ thầy cô và tin rằng chính nhờ chúng mà chúng ta nên người.

Nhưng ông Hà nhấn mạnh, thời thế đã thay đổi, trẻ em ngày nay không đáng phải chịu những tổn thương thể chất và tinh thần. Thay vào đó, các em cần sự hỗ trợ và giáo dục đúng cách.

Chuyên gia này bày tỏ, trừng phạt là việc dùng quyền lực để kiểm soát hành vi bằng cách gây ra nỗi sợ hãi và đau đớn.

Các hình thức trừng phạt nặng như đuổi học, đòn roi có thể khiến học sinh tuân thủ tạm thời nhưng chúng không giúp các em nhận ra lỗi sai hoặc phát triển hành vi tích cực.

Thay vào đó, nó làm tăng cảm giác thù hằn, bất mãn và có nguy cơ khiến các em tham gia vào các hoạt động phạm pháp.

Còn ngược lại, kỷ luật mang tính mang tính giáo dục và phát triển. Kỷ luật là một quá trình giáo dục dài hạn, tập trung vào việc giúp học sinh tự điều chỉnh hành vi và hiểu được hậu quả của hành động. Mục tiêu của kỷ luật là giúp học sinh tự nguyện thay đổi và phát triển, chứ không phải vì sợ hãi.

Trong kỷ luật tích cực, vai trò của giáo viên là trở thành người hướng dẫn, tìm hiểu nguyên nhân của hành vi và đưa ra các giải pháp mang tính xây dựng.

Việc loại bỏ các hình thức kỷ luật nặng nề không phải là tước đi quyền lực của giáo viên mà là trao cho họ cơ hội chuyển từ mô hình "kiểm soát" sang "đồng hành".

Ông Hà nhấn mạnh, giáo dục không phải là nơi để trừng phạt, mà là nơi để bồi dưỡng. Thay vì đặt nặng các hình thức kỷ luật cứng nhắc, chúng ta cần tập trung vào việc tạo ra một môi trường học đường an toàn, nơi mà mọi học sinh đều có cơ hội để học hỏi từ những sai lầm và trở thành những người tốt hơn.

Cùng quan điểm, TS Trần Nam Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) cho hay, kỷ luật thực sự không được xây dựng dựa trên các hình phạt hay sự sợ hãi. Tự do không đi ngược với kỷ luật mà đi song song với nhau.

Kỷ luật thật sự, theo TS Dũng, được xây dựng dựa trên sự giáo dục, sự thấu hiểu của các cá nhân về những điều nên làm và không nên làm. Kỷ luật thật sự khiến ta tự do chứ không gò bó. Ngược lại, kỷ luật xây dựng dựa trên hình phạt và sự sợ hãi sẽ tạo ra phản ứng, sự nổi loạn.

Ông Dũng cho rằng, một gia đình nền nếp sẽ tràn ngập tình yêu thương; một trường học kỷ luật nền nếp cũng là nơi của tình yêu thương, thấu cảm và chia sẻ. Ở đó, dường như sẽ không phải dùng đến các hình phạt nặng hay phải làm cho nhau sợ hãi.

Nói về Thông tư 19 không còn hình thức đình chỉ học tập học sinh, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT cho hay, kỷ luật là để làm sao giúp học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không phải kỷ luật nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục.

Đại diện Bộ GD&ĐT cho rằng, với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học là không phù hợp, điều này mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục.

Kỷ luật trong trường học hướng đến giúp học sinh tiến bộ chứ không phải để đẩy các em ra khỏi môi trường giáo dục (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Hành động này kéo theo nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục của cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình.

Với hành vi vi phạm pháp luật, theo ông Hoàng Đức Minh, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả gây ra mà mỗi cá nhân đều phải chịu các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật như luật hình sự, luật tư pháp người chưa thành niên và các luật hiện hành khác