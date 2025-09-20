Vụ cô giáo bị quật ngã: Vì sao học sinh trong lớp “tê liệt phản xạ”?

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sự việc xảy ra vào chiều 16/9, tại Trường THCS Đại Kim, học sinh đã kéo tóc, ghìm cô giáo xuống khi bị thu giữ đồ chơi sắc, nhọn, có nguy cơ gây mất an toàn.

Hình ảnh học sinh kéo tóc, đè đầu rồi quật ngã cô giáo ngay giữa lớp học làm nhiều người bàng hoàng, không dám tin. Một nỗi ám ảnh khác trong sự việc này là sự “vô hồn” của hàng chục học sinh trong lớp chứng kiến sự việc.

Học sinh túm tóc, đè đầu, quật ngã cô giáo ngay trong lớp học (Ảnh: Từ clip).

Clip ghi lại sự việc thể hiện, suốt khoảng thời gian cô giáo bị nam sinh túm tóc, đè đầu thì nhiều học sinh trong lớp lúc đó không hề có bất cứ một phản xạ nào. Chưa nói đến việc kêu cứu, tìm cách hỗ trợ giáo viên - những phản ứng thông thường nhất - thì nhiều em vẫn ngồi yên tại chỗ như không hề có việc gì xảy ra trước mắt. Một sự ngô nghê, vô cảm và vô hồn!

Chị Đỗ Ngọc Mai, có hai con học tiểu học ở TPHCM cho hay, khi biết thông tin sự việc, chị đau lòng đến nỗi không khóc nổi. Là một nỗi tâm tư bám riết không giải thích được.

Cô giáo bị tấn công ngay trước hàng chục học sinh nhưng không em nào có phản ứng can ngăn hay động thái nào để hỗ trợ cô.

Khi xem clip, chị Mai nhìn thấy 1-2 em học sinh đi ra hướng cửa lớp, chị hy vọng các em đi gọi người hỗ trợ nhưng dường như không phải. Hoặc có chăng trong clip chị đã không nhìn thấy được…

Chị Mai tự hỏi, trong lớp đó có bao nhiêu học sinh xuất sắc, bao nhiêu học sinh giỏi… Bao nhiêu em được coi là "con ngoan trò giỏi" mà tại sao khi rơi vào một vụ việc thực tế, các em lại mất đi hoàn toàn những phản xạ cơ bản nhất.

Chuyên gia giáo dục Tô Thuỵ Diễm Quyên, top 20 phụ nữ Việt Nam truyền cảm hứng năm 2021 theo Forbes Việt Nam chia sẻ, các em học sinh trong lớp khi thấy cô giáo bị bạo hành đã không em nào can thiệp, có thể các em quá bất ngờ và không biết ứng xử thế nào.

Nhưng qua sự việc, bà Quyên cũng phải đặt vấn, tại sao các em đã được học rất nhiều kỹ năng, nhiều hoạt động trải nghiệm nhưng các em lại không có cách ứng xử cơ bản, cần thiết nhất trước một sự việc cụ thể.

Bà Quyên cũng nhắc đến một tai nạn xảy ra gần đây khi ba đứa trẻ cùng nhau đi chơi và hai em bị đuối nước. Em còn lại thay vì kêu người lớn đến cứu bạn thì lại đứng tại chỗ hét lên những câu vô nghĩa và vụn vặt.

Theo bà Quyên, dường như khả năng tư duy của đứa trẻ đã bị đứt gãy và dẫn đến không thể phản xạ bình thường.

Còn với học sinh có hành vi tấn công giáo viên, bà Quyên chia sẻ khi con người hành xử bạo lực có thể xuất phát từ 3 trường hợp.

Thứ nhất, người sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thói quen bạo lực, đứa trẻ chứng kiến sẽ học theo để giải quyết vấn đề.

Thứ hai, cha mẹ không bạo lực nhưng quá nuông chiều con. Trường hợp này khá phổ biến ở những gia đình "xem con như báu vật". Ngay từ nhỏ nhiều sai trái của đứa trẻ được nhìn với ánh mắt bao dung và yêu thương. Mọi mong muốn của đứa trẻ đều được đáp ứng và đứa trẻ đó không quen với thất bại và với câu nói “không được”.

Có những cha mẹ lại nghĩ rằng để cho con tự do trong mọi hành vi là dạy cho con tính tự chủ. Vì thế họ để cho con tự quyết định nhưng không dạy cho con cách suy nghĩ đa chiều và biết phân biệt đúng sai.

Thứ ba là khi đứa trẻ trượt dài trong việc suy giảm nhận thức. Môi trường hiện nay điều này rất dễ xảy ra không chỉ với trẻ em mà với cả người lớn, thậm chí là những người trí thức. Đó là mặt trái của đời sống đang bị thao túng bởi công nghệ và với những video giải trí không có giá trị về văn hóa lẫn học thuật.

Một chuyên gia tâm lý ở TPHCM cũng cho hay, bạo lực học đường giữa học sinh và học sinh hay giữa giáo viên và học sinh, điều đáng sợ và nguy hiểm nhất chưa hẳn là hành vi của người trong cuộc.

Người trong cuộc khi đó có thể bức bối, bức xúc, có những bất ổn dẫn đến những hành vi mất kiểm soát. Điều đáng suy ngẫm nhất là trạng thái, phản ứng của những người chứng kiến xung quanh - những người đang ở tâm thế yên ổn nhất - có mức độ cảm xúc, đồng cảm với khó khăn của người khác như thế nào.

Trong một chuyên đề nói về giáo dục hiện nay, ông Giản Tư Trung, Viện trưởng Viện Giáo dục IRED chia sẻ, AI (trí tuệ nhân tạo) ngày càng giống con người, ngày càng vượt xa con người, giỏi hơn con người ở nhiều mặt nhưng rốt cuộc AI vẫn không phải là người.

Để con người khác với AI, theo ông Giản Tư Trung, điều giáo dục từ gia đình, đến nhà trường và giáo dục tự thân cần phải làm chính là… giáo dục làm người.