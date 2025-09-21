Từ vụ cô giáo bị quật ngã: Nhiều học trò như "nồi áp suất đang nén hơi"

Thầy Đỗ Đức Anh, giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, TPHCM trải lòng, khi xem clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 7 túm tóc, quật ngã cô giáo tại lớp học, nhiều học sinh chứng kiến nhưng vẫn thờ ơ, là một giáo viên, thầy bị sốc, bàng hoàng và đau đớn.

Theo thầy Đỗ Đức Anh, một cú đánh vào cô giáo không chỉ làm đau một con người. Đó là cái tát vào đạo lý tôn sư trọng đạo. Đó là cái tát vào văn hóa ứng xử học đường. Đánh cô giáo trong lớp học không chỉ là hành vi bạo lực mà là sự đi ngược với đạo lý làm người.

Cô giáo bị học trò túm tóc, quật ngã trong lớp tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội. (Ảnh chụp lại clip).

Cô Nguyễn Minh Ngọc, nguyên giáo viên văn Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý, TPHCM cũng trải lòng về cảm xúc nghẹn ngào và xót xa trước hình ảnh của cô giáo trong lớp học hôm xảy ra sự việc. Với cô Ngọc, ở đó có nỗi đau của cô giáo bị học sinh đè đầu, quật ngã; có nỗi đau khi các bạn khác trong lớp chỉ ngồi nhìn…

“Cầu mong em đủ nội lực để đi qua chuyện buồn này. Mong em được bảo vệ để không phải chịu đựng một mình. Gửi đến em một cái ôm”, cô Ngọc gửi gắm đến cô giáo trong sự việc.

Cùng với những đau xót, thương cảm, từ sự việc này, nhiều giáo viên một lần nữa nhìn thẳng vào những thách thức trong nghề giáo, những yêu cầu ngày càng cao đối với người thầy.

Cô Lê Minh Anh, giáo viên THCS ở TPHCM cho hay, ở sự việc này, cô muốn gửi đi 4 cái ôm đến cô giáo bị trò có hành vi bạo lực, em học sinh có hành vi sai trái, các em học sinh trong lớp và cả ôm lấy chính mình, nghề nghiệp của mình.

Với nữ đồng nghiệp bị học sinh túm tóc, quật ngã, cô Minh Anh cho rằng đó là nỗi đau, tủi hờn không thể đong đếm, không thể nói bằng lời và rất khó để đối diện, vượt qua.

Cái ôm thứ nhất, cô Minh Anh gửi đến cô giáo trong sự việc, mong cô sẽ vượt qua áp lực tâm lý, trước hết của chính bản thân khi đứng lớp trở lại. Mong cô không tự tránh bản thân khi mình rơi vào tình huống như vậy, mong cô tìm lại được niềm tin yêu trong công việc…

Cái ôm thứ 2, cô Minh Anh gửi đến chính em học sinh có hành vi sai là túm tóc, quật ngã cô giáo.

Không thể chấp nhận hành vi của em nhưng cô Anh cho rằng em học sinh có lẽ đang trải qua bất ổn, khủng hoảng về tâm lý. Việc hành xử với cô giáo chưa hẳn do em bức xúc với giáo viên mà bối cảnh đó chỉ như một giọt nước tràn ly cho những bất ổn nào đó lâu nay trong em...

Theo cô Minh Anh, với một học trò rơi vào bất ổn, dù nghe rất lý thuyết nhưng trách nhiệm của gia đình, nhà trường vẫn phải là tìm giải pháp hỗ trợ, giáo dục, không đẩy các con trượt ngã sâu hơn. Dù hình thức kỷ luật hay biện pháp nào áp dụng với các em thì vẫn phải mang yếu tố giáo dục, hỗ trợ.

Cô giáo này cũng muốn gửi một cái ôm đến các em học sinh trong lớp chứng kiến sự việc. Các em trong lớp lúc đó im lặng, có em đi kéo rèm, không có bất cứ động thái hỗ trợ cô giáo…

Với cô Anh, các em đều hành xử như vậy thì có thể trong bối cảnh đó, chúng ta hay con em chúng ta cũng sẽ phản ứng như vậy. Chúng ta đang ở ngoài nhìn vào để đánh giá, không phải là người trong cuộc trải nghiệm sự việc thực tế.

Các em khi đó có thể lúng túng, bối rối hoặc đang có những suy nghĩ khác biệt hay khó khăn nào đó của tuổi mới lớn…

Cô ôm các em, bởi hàng ngày các em được học rất nhiều thứ nhưng có thể các em đã không được học cách hỗ trợ cơ bản khi người khác cần sự giúp đỡ…

Cái ôm thứ 4, cô Lê Minh Anh muốn dành ôm và vỗ về chính bản thân mình, ôm lấy nghề nghiệp, công việc mà cô lựa chọn theo đuổi hơn 10 năm qua.

Hơn 10 năm dạy học, cô Minh Anh thừa nhận mình cũng chỉ mới trải nghiệm phần nào tâm sinh lý phức tạp và khó lường của học trò giai đoạn tuổi dậy thì. Đặc biệt, các em chịu ảnh hưởng rất lớn từ bối cảnh đời sống xã hội, gia đình như áp lực học tập, kỳ vọng, đời sống và các hành xử của bố mẹ…

Cô Minh Anh nhớ và thấm lời chia sẻ từ một chuyên gia tâm lý khi đến trường triển khai chuyên về đời sống học đường: “Nhiều học trò giờ đây như nồi áp suất đang nén hơi, chỉ cần ai chạm vào là bùng nổ ngay”.

Sự phức tạp này đặt ra thách thức chưa từng có với người thầy ở thời đại ngày nay. Người thầy phải hiểu về tâm sinh lý của các em; phải không ngừng học tập, nâng cao các kỹ năng ứng phó với các tình huống để làm sao vừa mang tính giáo dục hỗ trợ học sinh, vừa bảo vệ bản thân.

Liên quan đến sự việc học sinh túm tóc, quật ngã cô giáo xảy ra tại Trường THCS Đại Kim, Hà Nội, Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh, nhà trường cần làm tốt công tác giáo dục đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, tôn trọng thầy, cô giáo đối với học sinh.

Đặc biệt, theo lãnh đạo Bộ, các trường cần quan tâm đến công tác tư vấn tâm lý học đường, sớm phát hiện những trường hợp học sinh có biểu hiện bất thường về tâm lý để cùng với gia đình có biện pháp chăm sóc, giáo dục phù hợp.