Nhiều ngành kinh doanh, kỹ thuật "vợt" cả thí sinh khối… C

Theo thông tin từ Trường Đại học Công Thương TPHCM, năm 2025 trường dự kiến có nhiều thay đổi trong tổ hợp môn xét tuyển, mở rộng cơ hội cho các thí sinh khối C và các tổ hợp khác.

Theo đó, bên cạnh các khối truyền thống, nhiều ngành học ở trường sẽ bổ sung thêm một số tổ hợp xét tuyển thuộc khối C gồm C00 (văn, sử, địa), C01 (văn, toán, lý), C02 (văn, toán, hóa), C14 (toán, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật).

Thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2024 (Ảnh: Hoài Nam).

Các ngành sử dụng tổ hợp xét tuyển khối C trong xét tuyển năm 2025 tại trường gồm quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, luật kinh tế.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường Đại học Công Thương TPHCM cho hay việc lựa chọn các tổ hợp môn xét tuyển đa dạng giúp thí sinh linh hoạt hơn trong quá trình đăng ký vào trường, đặc biệt là với những bạn mong muốn theo đuổi các ngành ngôn ngữ hoặc có thiên hướng về khối C.

Điều này không chỉ mở ra thêm nhiều cơ hội cho thí sinh mà còn giúp nhà trường chọn lọc được những sinh viên có năng lực và nền tảng phù hợp với từng ngành học.

Ông Phạm Thái Sơn cho biết, trường sử dụng tổ hợp khối C cho các ngành nghiêng về luật, quản trị du lịch. Nhưng, riêng các ngành chuyên về kinh doanh trường không tuyển tổ hợp khối C vì lĩnh vực này cần kiến thức về kinh tế cũng như đòi hỏi năng lực tính toán lẫn khả năng về công nghệ.

Các năm qua, tại không ít trường đại học, các ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thậm chí cả các ngành kỹ thuật cũng mở rộng tuyển cả thí sinh khối C.

Tại Trường Đại học Bình Dương, hàng loạt ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, đòi hỏi khả năng tính toán như kế toán, tài chính ngân hàng, luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đều mở rộng tuyển cả thí sinh khối C00 (văn, sử địa).

Vào mùa tuyển sinh năm 2018, tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, các tổ hợp môn thuộc khối C được sử dụng để tuyển sinh nhiều ngành kỹ thuật như công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật hóa học…

Tuy nhiên, các mùa tuyển sinh các năm sau đó, không còn thấy tổ hợp các môn khối C trong xét tuyển các ngành nói trên.

Đến nay, tại trường này, các tổ hợp môn khối C vẫn được sử dụng xét tuyển nhiều ngành về lĩnh vực kinh doanh như quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, đặc biệt còn được sử dụng cho cả ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học (khối C08).

Việc nhiều ngành kinh doanh, nhất là các ngành kỹ thuật tuyển sinh cả thí sinh khối C gây ngạc nhiên cho nhiều người.

Các ngành kỹ thuật đòi hỏi cao về năng lực các môn tự nhiên. Nhất là các ngành kỹ thuật, điện tử, công nghệ thông tin, kỹ thuật y học, yêu cầu người học phải nắm chắc kiến thức các môn học tự nhiên, ngoài môn toán là các môn vật lý, hóa học, sinh học tùy chuyên ngành.

Chuyên gia tuyển sinh một trường kỹ thuật tại TPHCM bày tỏ, ông không lý giải nổi khi một số ngành kỹ thuật lại tuyển thí sinh khối C. Vì rõ ràng năng lực, thế mạnh, thiên hướng của hai xu hướng hoàn toàn không phù hợp với nhau.

Người này cho hay, sinh viên trường mình chuyên về tự nhiên, điểm đầu vào cao. Vậy nhưng hàng năm tại trường vẫn rất nhiều sinh viên bị cảnh báo học vụ hoặc bị buộc thôi học vì không đáp ứng nổi chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật vốn rất nặng nề.

"Tôi không thấy có lý do nào phù hợp để giải thích cho việc các ngành kỹ thuật tuyển thí sinh khối C và cũng không có lý do nào các em có thiên hướng về khối C lại đi học kỹ thuật", chuyên gia này nêu quan điểm.

Số thí sinh dự thi tổ hợp khoa học xã hội tăng mạnh trong giai đoạn 2020-2024 (Ảnh chụp lại báo cáo Bộ GD&ĐT).

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, giai đoạn 2020-2024 số thí sinh dự thi tổ hợp khoa học xã hội liên tục tăng cao qua các năm, vượt xa số thí sinh dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên.

Năm 2020, có 296.158 thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên nhưng có đến 498.516 thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội. Đến năm 2024, số thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội vọt lên 672.754 và chỉ có 394.256 thí sinh đăng ký thi bài thi khoa học tự nhiên.