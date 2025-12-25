Nhà giáo được lấy tên đặt cho hội trường đại học lớn nhất nước là ai?

Ngày 25/12/2018, lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM quyết định đặt tên cho hội trường nhà điều hành Đại học Quốc gia TPHCM là hội trường Trần Chí Đáo - đặt theo tên của cố nhà giáo Trần Chí Đáo, giám đốc đầu tiên của đại học này.

Trong buổi lễ đặt tên cho hội trường của Đại học Quốc gia TPHCM, bà Trần Ý Chí - con giá của PGS.TS Trần Chí Đáo - chia sẻ, cha mình gắn bó với Đại học Quốc gia TPHCM không chỉ bằng nghĩa vụ, trách nhiệm mà bằng cả trái tim và tình cảm sâu nặng với từng sự kiện, con người nơi đây. Đối với ông, nơi đây là cuộc sống, là nhà và các thầy cô đồng nghiệp là người thân trong gia đình.

Lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM cùng gia đình cố PGS.TS Trần Chí Đáo trước hội trường mang tên ông (Ảnh: VNUHCM).

PGS.TS Trần Chí Đáo (1937-2017), quê ở Cần Thơ. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia cách mạng từ năm 1948.

Năm 1960, ông được cử đi học tại Trường Đại học Xây dựng Bulgary. Tốt nghiệp về nước, ông tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Đến năm 1975, ông bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Xây dựng Moskva (Nga). Sau đó, ông tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM…

Trong quá trình công tác, PGS.TS Trần Chí Đáo giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thành ủy viên khóa IV, Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học - cao đẳng - trung học chuyên nghiệp và được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT vào năm 1987.

Khi Đại học Quốc gia TPHCM thành lập vào năm 1995, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Giám đốc đầu tiên của đại học này.

PGS.TS Trần Chí Đáo là người đặt nền móng và xây dựng bộ máy ban đầu cho Đại học Quốc gia TPHCM trong việc xây dựng một trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, tiên phong định hình cơ cấu tổ chức, thu hút nhân tài và đặt định hướng chiến lược.

Năm 2001, PGS.TS Trần Chí Đáo về hưu. Người kế nhiệm ông ở vị trí Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM là PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, khi đó đang là Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Trần Chí Đáo qua đời năm 2017 tại bệnh viện Chợ Rẫy ở tuổi 80.

Đại học Quốc gia TPHCM là đại học có quy mô lớn nhất cả nước với khoảng 100.000 sinh viên, học viên theo học ở các hệ đào tạo với đội ngũ học giả 360 giáo sư, phó giáo sư và khoảng 1.600 tiến sĩ.

Hiện nay, đại học này có 8 trường thành viên (gồm Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe và Trường Đại học An Giang.

Ngày 15/12, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm NGƯT.GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai là giám đốc thứ 6 của Đại học Quốc gia TPHCM, đồng thời là người đầu tiên có học hàm giáo sư giữ cương vị giám đốc và là nữ giám đốc đầu tiên của đại học này.