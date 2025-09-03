Ngành giáo dục TPHCM không nhận hoa chúc mừng trong lễ khai giảng

Ngành giáo dục TPHCM không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức tại lễ khai giảng năm học 2025-2026 (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Ngày 3/9, Sở GD&ĐT TPHCM thông báo gửi tới các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp… về thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điểm nhấn quan trọng nhất của văn bản là chủ trương không nhận hoa chúc mừng dưới mọi hình thức tại lễ khai giảng năm học 2025-2026 từ các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, phụ huynh và cá nhân. Các trường học được yêu cầu chủ động thông báo rộng rãi chủ trương này đến tất cả các đối tượng liên quan.

Sở cũng yêu cầu các trường hạn chế trang trí bằng hoa tươi tại các khu vực như sân khấu, bục phát biểu, cổng trường. Văn bản nêu rõ: "Chỉ sử dụng hoa ở những vị trí thật sự cần thiết để tạo điểm nhấn, đảm bảo mỹ quan mà không phô trương, lãng phí".

Không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm, chủ trương mới còn hướng đến những giá trị nhân văn sâu sắc. Văn bản của Sở GD&ĐT nhấn mạnh việc đồng hành và chia sẻ với những khó khăn của người dân các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ vừa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 4 và số 5.

Sở GD&ĐT TPHCM khuyến khích các đơn vị, cá nhân chuyển đổi hình thức chúc mừng thành các khoản đóng góp thiết thực cho quỹ khuyến học của nhà trường hoặc chung tay hỗ trợ đồng bào bão lụt.

Trước đó, một số trường cũng đã đi tiên phong trong việc này. Nhiều trường đã thông báo không nhận hoa chúc mừng, mà xin chuyển thành học bổng để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.