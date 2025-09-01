Thầy cô, chiến sĩ đội mưa dọn bùn đất chuẩn bị cho ngày khai giảng

Ngày 1/9, ông Lê Thế Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Thanh, tỉnh Thanh Hóa, cho biết mưa lũ sau cơn bão Kajiki (bão số 5) đã gây ra 46 điểm sạt lở, hơn 8.000m3 đất đá tràn vào trường học, nhà dân, đường giao thông... trên địa bàn.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường liên bản bị chia cắt, hàng chục ha lúa và diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân bị cuốn trôi.

Lực lượng quân đội cùng người dân nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa bão tại các điểm trường trên địa bàn xã Tam Thanh (Ảnh: Ngân Thị Thướng).

Ông Thế Anh cũng cho biết mưa lũ đã khiến điểm trường Mầm non và Tiểu học ở bản Cha Lung bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một khối lượng lớn đất đá tràn vào sân trường và lớp học.

“Để sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026, nhiều ngày qua, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ, thuê máy móc để nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, trọng tâm là thu dọn bùn đất tại hai điểm trường mầm non và tiểu học”, ông Thế Anh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Ngân Thị Thướng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Thanh, cho biết đến sáng 1/9, mọi công tác khắc phục sau bão, lũ đã cơ bản hoàn tất. Nhà trường đang gấp rút trang trí lại khuôn viên, treo cờ Tổ quốc để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Các giáo viên khẩn trương thu dọn bùn đất bị tràn vào sân điểm Trường Mầm non Cha Lung (Ảnh: Ngân Thị Thướng).

Theo bà Thướng, trong đợt lũ vừa qua, hàng trăm khối bùn đất đã đổ vào sân và cổng trường ở điểm lẻ bản Cha Lung.

“Sau khi mưa lũ đi qua, nhà trường đã huy động giáo viên phối hợp với chính quyền địa phương thu dọn đất đá để đảm bảo kịp ngày khai giảng năm học mới. Rất may, trận mưa lũ không gây hư hỏng bàn ghế và trang thiết bị dạy học”, bà nói.

Lực lượng quân đội hỗ trợ các thầy, cô giáo của nhà trường khắc phục hậu quả sau mưa bão (Ảnh: Ngân Thị Thướng).

Bà Thướng cũng cho hay, năm học mới 2025-2026, nhà trường có gần 200 học sinh. Những ngày qua, ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân, đoàn viên thanh niên địa phương đã chung tay hỗ trợ, giúp công tác thu dọn đất đá, nạo vét bùn đất được triển khai nhanh chóng.

Trước đó, xã biên giới Tam Thanh (thuộc huyện Quan Sơn cũ), tỉnh Thanh Hóa, đã chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 5. Chính quyền địa phương buộc phải di dời khẩn cấp 106 hộ dân với 494 nhân khẩu tại 8 bản đến nơi an toàn để phòng tránh sạt lở đất.