Hà Nội có thêm 43 trường học mới trước ngày khai giảng

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2025-2026, dự kiến thành phố sẽ có thêm 43 trường học mới đón học sinh, gồm 27 trường công lập và 16 trường tư thục.

Các trường tập trung nhiều nhất ở địa bàn quận Hoàng Mai cũ với 10 trường. Đây cũng là khu vực “nóng” về tuyển sinh đầu cấp nhiều năm qua. Khu vực quận Bắc Từ Liêm cũ có 7 trường, quận Hà Đông cũ có 5 trường, quận Cầu Giấy cũ có 4 trường. Các khu vực còn lại có từ 1-2 trường.

Chiếm gần 40% các trường học mới xây dựng là trường mầm non (17 trường). Số còn lại là 13 trường tiểu học, 10 trường THCS và 3 trường THPT.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm 2024-2025. Toàn thành phố hiện có gần 3.000 trường học.