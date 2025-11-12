Ngành giáo dục Đắk Lắk "xin" không nhận hoa dịp 20/11

Ngày 12/11, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Theo bà Xuân, cơn bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại cho người dân tỉnh Đắk Lắk, trong đó có nhiều cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề.

Trường Tiểu học Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk) bị thiệt hại do bão số 13 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông báo không nhận hoa chúc mừng vào dịp Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại cơ quan này và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

"Thay vì những lẵng hoa chúc mừng, chúng tôi mong các đơn vị quan tâm, động viên các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão lũ bằng sự giúp đỡ về trang thiết bị giảng dạy, sách vở cho học sinh...", bà Xuân chia sẻ.

Hơn 1.000 cây xanh tại các cơ sở giáo dục bị gãy đổ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, bão số 13 khiến 226 đơn vị giáo dục bị ảnh hưởng; tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học lên tới hơn 22,7 tỷ đồng.

Trong đó, có nhiều phòng học bị tốc mái, hư hỏng, sập tường; 654 bộ bàn ghế và 176 bộ máy tính bị hư hỏng do ngập nước, đổ vỡ; hơn 1.000 cây xanh trong trường học bị gãy đổ...