Một xã có 5 trường học tan hoang sau bão Kalmaegi

Ngày 7/11, ông Nguyễn Duy Tính, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ (Đắk Lắk), cho biết cơn bão Kalmaegi khiến 5 trường học tại xã này bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo ông Tính, trong số đó, Trường Tiểu học Phú Mỡ thiệt hại nặng nề nhất khi bị ngập sâu trong nước lũ, đất đá tràn vào trường và hư hỏng nhiều tài sản.

Trường Tiểu học Phú Mỡ tan hoang sau cơn bão Kalmaegi (Ảnh: Minh Nguyễn).

“Chúng tôi đang tập trung nguồn lực hỗ trợ các trường học khắc phục sau bão. Riêng việc cho học sinh đến trường hay cho học trực tuyến, chính quyền xã sẽ họp bàn với các đơn vị để có phương án phù hợp nhất, ưu tiên đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên", Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ thông tin.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bố trí 30 cán bộ, chiến sĩ đến địa bàn, hỗ trợ chính quyền xã Phú Mỡ trong công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.

Bàn ghế bị cuốn trôi trong cơn bão và bị hư hỏng nặng (Ảnh: Minh Nguyễn).

Tại Trường THCS Hùng Vương (xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) một số phòng học cũng bị tốc mái do mưa bão. Rất may thiết bị điện tử tại các phòng học đã được nhà trường chủ động di dời về khu vực an toàn nên không bị thiệt hại nhiều.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã cho tất cả học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6/11 đến hết ngày 7/11 để chủ động phòng, tránh bão Kalmaegi.

Trường THCS Hùng Vương, xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk bị tốc mái do bão (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong các ngày tiếp theo, tùy tình hình diễn biến thời tiết, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học; không tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục cho học sinh khi điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.