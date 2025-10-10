Nam sinh tốt nghiệp xuất sắc trước 6 tháng, “bỏ túi" 3 thành tích hiếm có

Bứt phá từ năm hai: Hành trình chinh phục nghiên cứu khoa học

Nguyễn Chí Thiện (SN 2003) đã tạo nên thành tích học tập, nghiên cứu đáng ngưỡng mộ tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH). Xuất thân từ vùng đất Phan Thiết, Lâm Đồng đầy nắng gió, Thiện bước vào giảng đường đại học với khát khao khám phá tri thức.

Ngay từ năm hai, Thiện đã tham gia nhóm nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Văn Cường, TS Vũ Minh Cảnh và ThS Phạm Hoàng Ái Lệ với đề tài nghiên cứu về vật liệu dẫn nhiệt bề mặt.

Nguyễn Chí Thiện sẽ nhận bằng xuất sắc sớm 6 tháng (Ảnh: NVCC).

Đề tài đầu tay về vật liệu dẫn nhiệt bề mặt đã giúp Thiện rèn luyện kỹ năng và tự tin trình bày tại các hội nghị như Giải thưởng Euréka IUH và Hội nghị Khoa học Trẻ IUH 2023.

Nam sinh chia sẻ: "Khó khăn ban đầu của em là vừa học, vừa nghiên cứu trong phòng thí nghiệm nên kỹ năng, kinh nghiệm còn rất hạn chế. Tuy vậy, em nghĩ quan trọng nhất để thành công là sự cố gắng, chịu khó và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình từ giảng viên, nhóm cộng sự".

Song song với việc nghiên cứu, Thiện liên tục đạt học bổng khuyến học của trường ở hầu hết các kỳ, đồng thời giành được học bổng doanh nghiệp ngay từ năm nhất. Đó vừa là sự ghi nhận, vừa là động lực để cậu theo đuổi nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu che chắn nhiễu điện từ (EMI shielding materials) - một hướng nghiên cứu mới nhưng đầy tiềm năng ứng dụng.

Thành tích "vượt cấp": 3 công bố Q1 trước khi nhận bằng

Những nỗ lực bền bỉ đã giúp Thiện đạt được 3 công bố quốc tế Q1 (1 bài tác giả chính và 2 bài tham gia), một thành tích hiếm có đối với sinh viên đại học. Q1 là các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới về khoa học.

Không dừng lại ở công bố, Thiện còn tích cực lan tỏa kết quả nghiên cứu tại nhiều hội nghị lớn: Young Science Conference 2023 (Oral & Poster Presenter, giải Poster xuất sắc), IWAMSN 2024, Hội nghị Hóa vô cơ quốc gia 2025 và SCPC 2025.

Đặc biệt, Giải thưởng Euréka - Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2023 là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mạnh mẽ trên con đường học thuật của nam sinh.

Chí Thiện dự tuần lễ Hạt Nhân thế giới 2025 ở Nga (Ảnh: NVCC).

Bên cạnh nghiên cứu trong nước, Thiện còn vươn tầm quốc tế qua các chương trình thực tập và hội thảo như: JST Sakura Science Program – Nhật Bản (2024), Summer University – Ural Federal University, Nga (2025) và World Atomic Week – Nga (2025).

Với bảng thành tích ấn tượng cùng tinh thần học tập nghiêm túc, Thiện đạt kết quả trung bình học tập (GPA) 3.73/4.0 và trong lễ tốt nghiệp tới đây sẽ nhận bằng sớm 6 tháng, loại xuất sắc.

Vươn tầm thế giới và dự định "thẳng tiến" tiến sĩ

PGS.TS Nguyễn Văn Cường, giảng viên hướng dẫn của Chí Thiện, nhận xét cậu là một sinh viên xuất sắc, luôn thể hiện tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc và đam mê.

Ông cho rằng thành công này không chỉ là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc, mà còn là minh chứng cho năng lực vượt trội của Thiện, giúp nam sinh tiệm cận với chuẩn mực nghiên cứu khoa học quốc tế.

"Thành tích 3 công bố quốc tế Q1 chính là minh chứng rõ nét cho khả năng nghiên cứu của em. Chúng tôi rất tự hào khi có một sinh viên như Thiện. Em ấy không chỉ xuất sắc trong nghiên cứu mà còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn học khác", ông Cường cho biết thêm.

Chia sẻ về tương lai, chàng trai quê Lâm Đồng cho biết: "Mình đang hoàn thiện hồ sơ học bổng để học thẳng lên tiến sĩ ở nước ngoài".