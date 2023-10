Nam sinh lớp 11 nhập viện vì bị bạn phang mũ bảo hiểm vào đầu

Chiều 11/10, một lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã trình báo cơ quan công an việc một học sinh lớp 11 của trường bị một nhóm (cả học sinh trong trường lẫn người ngoài trường) xông vào đánh đấm.

Trong đó, một người dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu em học sinh gây thương tích.

Nam sinh bị phang mũ bảo hiểm gây thương tích (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Theo lãnh đạo nhà trường, vụ việc xảy ra vào cuối giờ học ngày 10/10. Lúc này, một nhóm học sinh ở lại trường tập văn nghệ. Sau đó, một nam sinh lớp 11 bị một nhóm bạn đánh, dùng mũ bảo hiểm phang vào người gây bị thương.

Thầy cô giáo phát hiện, can ngăn và đưa nam sinh đến Trung tâm y tế huyện để thăm khám.

Tại đây, nam sinh được cho chụp X-Quang, kết quả phần cứng không bị tổn thương. Tuy nhiên, nam sinh bị một vết thương ở gần tai do mảnh xước của mũ bảo hiểm gây nên, phải khâu 2-3 mũi và đang nằm điều trị, theo dõi thêm.

"Sau khi trường báo với công an xã về sự việc, công an đã mời một số em liên quan làm việc. Do gia cảnh em nam sinh khá khó khăn, nhà trường hỗ trợ viện phí cho em. Nhà trường thường xuyên quán triệt vấn nạn bạo lực học đường đến học sinh nhưng rất tiếc sự việc vẫn xảy ra", vị lãnh đạo Trường THPT Buôn Đôn cho hay.

Được biết, Trường THPT Buôn Đôn đang làm báo cáo vụ việc gửi Sở GD&ĐT và UBND huyện Buôn Đôn.